Hindi Business Hindi

Mahila Samriddhi Yojana Eligibility Features Financial Help Apply Process

महिलाओं को इस काम के लिए 1.40 लाख तक का लोन दे रही सरकार, कुछ भी नहीं रखना होगा गिरवी, जानें कैसे ले सकती हैं फायदा

Mahila Samriddhi Yojana: महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए एक माइक्रो फाइनेंस योजना है, जिसमें कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और ब्याज में छूट भी मिलती है.

महिला समृद्धि योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो.

बदलते जमाने के साथ-साथ महिलाओं को लेकर समाज की सोच भी बदली है. अब महिलाएं सिर्फ घर की दहलीज तक सीमित नहीं हैं. वो दहलीज पार करके आत्मनिर्भर बनने निकल रही हैं. सरकार भी इसमें महिलाओं की मदद करती है. खासकर ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है. यह योजना में खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख 40 हजार रुपये का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है. सरकार काम शुरू करने के लिए ट्रेनिंग भी देगी.

महिला समृद्धि योजना क्या है?

महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana) केंद्र सरकार की एक योजना है, जो गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा?

महिला समृद्धि योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो.

यह योजना खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित महिलाओं के लिए है.

वे महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या किसी आय अर्जित करने वाली गतिविधि में शामिल होना चाहती हैं.

योजना का फायदा लेने के लिए एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

काम शुरू करने के लिए सरकार देगी ट्रेनिंग

यह योजना खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए बनाई गई है. इसके तहत महिलाओं को समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप) में अपना काम शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान भत्ता भी मिलता है.

कितने रुपये मिलते हैं?

इस योजना के तहत महिलाओं को ₹1,40,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें.

महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए एक माइक्रो फाइनेंस योजना है, जिसमें कम ब्याज पर लोन दिया जाता है और ब्याज में छूट भी मिलती है.

लोन लेने की एक शर्त ये है कि इन पैसों का इस्तेमाल घर खर्च या मकान बनवाने या शादी के लिए नहीं किया जा सकता. पैसे का इस्तेमाल खुद का काम शुरू करने के लिए होना चाहिए.

कब चुकाना होगा लोन?

लिया गया लोन लगभग 3.5 वर्षों में चुकाना होता है. किस्त तिमाही में आती है. अगर लाभार्थी इस योजना के तहत लिया गया लोन समय पर चुका देती हैं, तो वे भविष्य में NSFDC की अन्य लोन योजनाओं का लाभ भी ले सकती हैं.

Add India.com as a Preferred Source

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले NSFDC की वेबसाइट या अपने राज्य सरकार के पोर्टल पर जाएं.

वहां से महिला समृद्धि योजना का फॉर्म डाउनलोड करें.

फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी सावधानी से भरें.

फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें.

भरा हुआ फॉर्म संबंधित स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करें.

एप्लिकेशन की जांच के बाद इसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को भेजा जाता है.

पात्र महिलाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या NBFC-MFI के माध्यम से भी अप्लाई कर सकती हैं.

जरूरी दस्तावेज?

इस योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड, SHG मेंबर आईडी, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल की जरूरत पड़ेगी.