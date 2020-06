Alto is the Best Selling Car of Maruti: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने सोमवार को कहा कि एंट्री लेवल की छोटी कार के मामले में ऑल्टो कार (Alto Car) लगातार 16वें साल सबसे बेहतर बिक्री वाली मॉडल बनी है. वर्ष 2019- 20 के दौरान इस मॉडल की 1.48 लाख कारों की बिक्री हुई है. Also Read - Maruti Suzuki S-Presso: मारुति दे रही सबसे सस्ती SUV पर और अधिक डिस्काउंट, जानें ऑफर

कंपनी ने कहा है कि ऑल्टो कार सितंबर 2000 में बाजार में पेश की गई थी और उसके बाद 2004 में यह पहली बार भारत की सबसे बेहतर बिक्री वाली कार बन गई.

एमएसआई के कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा ऑल्टो का मजबूत ग्राहक आधार ही इसकी ग्राहकों के बीच लोकप्रियता को बताता है. समय के साथ ब्रांड में किये जाने वाले सुधारों और इसे तरोताजा बनाने को ग्राहक ने सराहा है.

उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी ग्राहक की बदलती चाहत पर नजदीकी से नजर रखती है और उसी बदलाव के अनुरूप अपने उत्पादों को तैयार करती है.

उन्होंने कहा कि नये नियमनों को ध्यान में रखते हुये वर्तमान नई ऑल्टो में सुरक्षा के सभी मानक उपाय किये गये हैं. इनमें ड्राइवर साइड में एयरबैग, एंटी-लाक ब्रेकिंग प्रणाली और इलेक्ट्रानिक ब्रेकफोर्स वितरण, रिवर्स पार्किंग सेंसंर और तीव्र गति चेतावनी प्रणाली इसमें दी गई है. कंपनी का कहना है कि इसमें तेज टक्कर और पैदल यात्री सुरक्षा नियमनों का भी अनुपालन किया गया है.