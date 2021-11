What to change from December 1: साल 2021 के आखिरी महीने की शुरुआत यानी 1 दिसंबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है. इस बदलाव में महंगाई की एक और मार सहने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए. 1 दिसंबर से माचिस समेत रोजमर्रा से जुड़ी कई और चीजें महंगी होने जा रही हैं. इसमें माचिस से लेकर क्रेडिट कार्ड तक अधिक खर्चीले हो जाएंगे. साथ ही, पंजाब नेशनल बैंक भी अपने ग्राहकों को झटका देने जा रहा है. 1 दिसंबर से माचिस के दाम 1 रुपये बढ़ने जा रहे हैं. इसके बाद माचिस की नई कीमत 2 रुपये हो जाएगा. बता दें, तकरीबन 14 साल बाद माचिस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं. आखिरी बार वर्ष 2007 में माचिस की कीमत में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और इसके दाम सीधे पचास पैसे से बढ़कर एक रुपये हो गए थे.Also Read - SBI Vs Post Office RD: किस योजना में मिलता है निवेश पर ज्यादा ब्याज, यहां पाएं पूरी जानकारी

वहीं, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अपने बचत बैंक खाताधारकों को बड़ा झटका दिया है. पीएनबी ने बचत खाते की ब्याज दरों में कटौती की है. अब सालाना ब्याज दर 2.90 फीसदी से घटकर 2.80 फीसदी हो गई है. नई दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी. Also Read - SBI Alert: ATM से पैसा निकासी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, सभी ग्राहकों को होनी चाहिए जानकारी

साथ ही, देश के सबसे बड़े लोन प्रदाता बैंक SBI अब क्रेडिट कार्ड को महंगा करने जा रहा है. एसबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अब हर खरीदारी पर 99 रुपये और टैक्स अलग से देना होगा. बैंक की तरफ से इस पर प्रोसेसिंग शुल्क वसूला जाएगा. Also Read - रिजर्व बैंक ने SBI पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जानें वजह

इसके अलावा 1 दिसंबर एलपीजी गैस की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है. इस बात की आशंका है कि एक बार फिर एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं. इसके अलावा एटीएफ यानी जेट ईंधन भी महंगा हो सकता है.