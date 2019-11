शिकागो: दुनिया की जानी मानी फास्ट-फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने अपने सीईओ, स्टीव ईस्टरब्रुक (Steve Easterbrook) को कंपनी की नीति का उल्लंघन करने और एक मौजूदा कर्मचारी के साथ सहमति से संबंध रखने वाले “खराब निर्णय” का निर्देश देने के बाद कंपनी से निकाल दिया है. कंपनी के बयान के अनुसार, मैकडॉनल्ड्स ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में क्रिस केम्पकिंस्की (Chris Kempczinski) को तुरंत प्रभावी किया है.

केम्पकिंस्की साल 2015 में वैश्विक रणनीति, व्यवसाय विकास और नवाचार की देखरेख के लिए मैकडॉनल्ड्स में शामिल हुए थे. उन्होंने हाल ही में अमेरिकी व्यवसाय के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था. वह अपना अध्यक्ष पद बरकरार रखेंगे और साथ ही मैकडॉनल्ड्स के निदेशक मंडल में भी अपना योगदान देंगे.

