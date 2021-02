MCX Gold price 15 February 2021: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी आने से एमसीएक्स पर भी सोने के भावों में तेजी आते हुए दिखाई दी है. हालांकि, सोने में सीमित तेजी आते हुए देखी गई है. Also Read - MCX Gold rate today 12 February 2021: वायदा में लगातार दूसरे दिन गिरे सोने के रेट, जानिये- आगे क्या होगी सोने की चाल

आज शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव 69 रुपये यानी 0.15 फीसदी बढ़कर 47,387 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करते हुए देखा गया. चांदी वायदा 791 रुपये यानी 1.14 फीसदी बढ़कर 69,908 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. Also Read - MCX Gold Rate Today 11th February: वायदा में 48,000 रुपये के नीचे लुढ़का सोना, चांदी में एक फीसदी की गिरावट

महंगाई के खिलाफ सोना है हेजिंग विकल्प (Gold as hedging option against inflation) Also Read - 10 Grams Gold Rate on MCX: एमसीएक्स पर सोने-चांदी के भाव बढ़े, जानिए- आज किस भाव पर हो रहा है कामकाज

बेंचमार्क यूएस ट्रेजरी की यील्ड शुक्रवार को पिछले साल मार्च के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि मुद्रास्फीति छह साल की ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है. महंगाई दर बढ़ने से सोने की मांग में इजाफा होता है. सोने को महंगाई के खिलाफ हेजिंग विकल्प माना जाता है.

पिछले हफ्ते हाजिर बाजार में क्या रहे सोने-चांदी के दाम (Gold prices recorded down on the last week)

सोनें-चांदी के अंतरराष्ट्रीय भावों में गिरावट की वजह से शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 661 रुपये गिरकर 46,847 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमत भी 347 रुपये घटकर 67,894 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी.

ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी के भाव (Know gold rates in global markets)

ग्लोबल मार्केट में सोमवार को सोने में सुस्ती देखी जा रही है. हाजिर सोना 0.1 फीसदी गिरकर 1,821.84 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. अमेरिकी सोना वायदा 0.1 फीसदी फिसलकर 1,822.30 डॉलर प्रति डॉलर पर आ गया. आपूर्ति में कमी की उम्मीद से धातु में तेजी आ रही है. चांदी 0.4 फीसदी बढ़कर 27.46 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती हुई देखी गई.