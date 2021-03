MCX Gold Price Today, 30 March 2021: अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और सोने के भावों (Sone ke bhav) में आई कमजोरी से मंगलवार को भारत में सोने और चांदी की कीमतों (Gold and silver price in India) में गिरावट आते हुए देखी गई है. एमसीएक्स (MCX) पर आज शुरुआती कारोबार में सोना जून वायदा 0.4 फीसदी गिरकर 44,538 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया. आज चांदी 0.3 फीसदी गिरकर 63,985 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. पिछले सत्र में सोने और चांदी के भाव में करीब एक-एक फीसदी की गिरावट आई थी. Also Read - Gold rate today, 30 March 2021: डॉलर की मजबूती से कमजोर पड़ा सोना, चांदी भी फिसली

अंतरराष्ट्रीय बाजार (International market) में भी सोने की कीमतों में दबाव देखा जा रहा है. हाजिर में आज सोना 0.4 फीसदी गिरकर 1,704.90 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया है जो दो सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है. मजबूत अमेरिकी डॉलर (Strong USD) और ट्रेजरी यील्ड (Treasury Yield) में बढ़ोतरी से सोने के भावों पर दबाव देखा गया. Also Read - MCX Gold price today, 26 March 2021: वायदा में एक साल के निचले स्तर पर पहुंचे सोने के भाव, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड (American Bond Yield) में सुधार और डॉलर में मजबूती (Strong USD) की वजह से वैश्विक बाजारों में सोने के भाव लगभग 10 फीसदी नीचे आ चुके हैं. इस साल की शुरुआत से सोने के दाम अब तक लगभग 6,000 रुपये प्रति दस ग्राम टूट चुके हैं. वहीं, रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने के दाम करीब 12,000 रुपये प्रति दस ग्राम गिर चुके हैं. पिछले साल अगस्त में सोने का भाव 56,200 रुपये प्रति दस ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था. Also Read - MCX Gold Rate Today, 25 March 2021: एमसीएक्स पर सोना 45,000 रुपये के नीचे, जानिए- अभी और कितनी आएगी गिरावट?

जानकारों की राय है कि एमसीएक्स पर सोना जून वायदा में 44,700 रुपये के आसपास बिकवाली करके चला जा सकता है. साथ ही, इसमें 45,100 रुपये के भाव पर स्टॉपलॉस लगाया जा सकता है. दो सत्रों में सोने के दाम 44,200 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच सकते हैं. इसी तरह से एमसीएक्स पर चांदी मई वायदा में 64,300 रुपये के आसपास बेचकर चला जा सकता है. 65100 रुपये के भाव पर स्टॉपलॉस लगाकर दो से तीन कारोबारी सत्रों में 63,000 रुपये प्रति दस ग्राम का लक्ष्य रखा जा सकता है.