MCX Gold rate today, 17 March 2021: आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के भावों में तेजी बनी हुई है. एमसीएक्स पर, सोना अप्रैल वायदा 148 रुपये की तेजी के साथ 44,961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ नजर आया, जबकि चांदी मई वायदा 25 रुपये की गिरावट के साथ 66,894 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती हुई देखी गई. पिछले सत्र में सोना 0.2% गिरा था जबकि चांदी में 1.09% की गिरावट आई थी. Also Read - Gold price today, 17 March 2021: सोना 45 रुपये चढ़ा, चांदी में 116 रुपये की तेजी, यहां जानिए- आज किस भाव पर मिल रहा है 10 ग्राम सोना

वैश्विक बाजारों में, आज सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई है. पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमतें दो सप्ताह के उच्च स्तर 1,740.90 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई थीं. वहीं, आज विदेशी बाजार में हाजिर सोना बिना किसी बदलाव 1,730.82 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. चांदी 0.7 फीसदी की गिरावट के साथ 25.77 डॉलर पर कारोबार करती हुई देखी गई. Also Read - MCX Gold Rate Today 16 March 2021: वायदा में सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव, जानिए- जानकारों की क्या है राय

जानकारों का कहना है कि अमेरिकी बेंचमार्क ट्रेजरी की यील्ड एक साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई. इसके अलावा दुनिया की अन्य करेंसीज के मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ है. अमेरिका के केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी बैठक के नतीजों से पहले निवेशक सर्राफा के कारोबार में सतर्कता बरत रहे हैं. साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दो दिन चलने वाली बैठक के नतीजे आज देर रात जारी होने की उम्मीद है. यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय बैंक अमेरिका में ब्याज दरें शून्य के आसपास बरकरार रखेगा. Also Read - Gold price today 16 March 2021: सोने में नरमी, चांदी मजबूती, जानिए- आज किस भाव पर बिक रहा है 10 ग्राम सोना

जानें- सोने में कैसे बनाएं मुनाफा (Know how to earn money in gold and silver trade)

एमसीएक्स पर सोना अप्रैल वायदा में 45,400 रुपये का लक्ष्य बनाकर 44, 800 रुपये के आसपास खरीदारी की जा सकती है. 44,500 रुपये का स्टॉपलास लगाकर ही खरीदारी करें. इसी तरह से चांदी मई वायदा में 66,900 रुपये के आसपास खरीदारी की जा सकती है. 66,200 रुपये के भाव पर स्टॉपलास लगाकर 68,500 रुपये का लक्ष्य लेकर चलें.