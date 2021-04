MCX Gold Rate Today, 5 April 2021: कमजोर वैश्विक संकेतों (Weak global cues) के बीच सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना- चांदी वायदा में गिरावट आते हुए देखी जा रही है. आज शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स (MCX) पर जून का सोना वायदा 0.14 फीसदी गिरकर 45,355 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी (Silver) मई वायदा भी कमजोरी के साथ 65,070 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करते हुए नजर आई. Also Read - Gold price in this week: सोने-चांदी में खरीदारी बढ़ने से इस सप्ताह गुलजार रह सकता है सर्राफा बाजार

बॉन्ड यील्ड (Bond Yield) बढ़ने, कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगने की शुरुआत होने से महामारी से उबरने के लिए बढ़ती उम्मीदों के बीच सोने की कीमतों में 2018 के बाद पहली तिमाही में गिरावट आते हुए देखी जा रही है. इसके अलावा, दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एसपीडीआर (SPDR) की होल्डिंग मई के बाद से सबसे कम हो गई है. Also Read - Gold Price Today 4 April 2021: सोने की चमक रही फीकी, जानिए आज आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड की कीमत

बता दें, भारत में साल 2020 के अगस्त माह में सोने की कीमतें 56,200 रुपये प्रति दस ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थीं. इसके बाद से एमसीएक्स (MCX) पर सोने के दाम करीब 11,000 रुपये प्रति दस ग्राम से ज्यादा गिर चुके हैं. वहीं, 2021 के पहले तीन महीनों में सोना लगभग 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गया. Also Read - Gold Price Today 3 April 2021: 8 महीने में इतना सस्ता हो चुका है सोना, जानिए आज क्या है 10 ग्राम 22ct-24ct गोल्ड का रेट

ग्लोबल मार्केट (Global market) में, आज सोने की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है. विदेशी बाजारों में हाजिर (Gold) सोना 1,728.60 डॉलर प्रति औंस पर सपाट कारोबार करता हुआ नजर आया है. चांदी 0.2 फीसदी की तेजी का साथ 25.01 डॉलर पर कारोबार करती हुई देखी गई.

शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों में यह देखा गया है कि अमेरिका में सात महीनों में मार्च में सबसे अधिक लोगों को नौकरियों मिली हैं. उम्मीद से बेहतर रोजगार के आंकड़ों ने महंगाई (Inflation) की आशंकाओं को बढ़ा दिया. लेकिन बॉन्ड की बढ़ती यील्ड (Bond yield) के चलते सोने की चमक घटी है. सामान्यतया सोने को बढ़ती महंगाई के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है.