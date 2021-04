MCX Gold Rate Today, 6 April 2021: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों (Strong cues from global market) से आज यानी मंगलवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने – चांदी की कीमतों में बढ़ते आते हुए देखी गई है. शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स (MCX) सोना जून वायदा 0.35 फीसदी की तेजी के साथ 45,503 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार करता हुआ नजर आया, चांदी 0.6 फीसदी बढ़कर 64,943 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. Also Read - 22Ct-24Ct Gold rate today, 5 April 2021: सोने के भावों में गिरावट, यहां जानिए- आज किस भाव पर बिक रहा 22Ct-24Ct सोना

कल के कारोबार में, सोने और चांदी की कीमतों में 0.15 फीसदी और 0.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. पिछले एक महीने में सोना 44,100 रुपये से 45,700 रुपये प्रति दस ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है. पिछले हफ्ते, सोने की कीमतें गिरकर 44,100 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गई थीं.

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त महीने में सोने की कीमतें 56,200 रुपये प्रति दस ग्राम का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई थीं. लेकिन, उसके बाद से बाजार में गिरावट आते हुए देखी गई और अभी तक सोने में लगभग 11,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी गई है. इसके साथ, इस साल अभी तक सोने में लगभग 5,000 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कमजोर डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड में उतार-चढ़ाव से सोने में तेजी देखने को मिली. विदेशी बाजार में आज हाजिर सोना 0.3 फीसदी बढ़कर 1,733.31 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. चांदी 0.3 फीसदी बढ़कर 24.96 डॉलर पर पहुंच गई है.

दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर लगभग दो सप्ताह के निचले स्तर तक फिसल गया, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड भी गिर गई है. कारोबारियों की नजर अमेरिका के केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की के मार्च बैठक के ब्यौरे (मिनट्स) पर है. यूएस फेड बुधवार को अपनी मार्च बैठक का ब्यौरा पेश करेगा.

जानकारों की राय है कि एमसीएक्स पर सोना जून वायदा 45,300 रुपये के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं. साथ ही 45,000 रुपये के भाव पर स्टॉपलॉस लगाना न भूलें और दो सत्रों में 46,000 रुपये प्रति दस ग्राम का लक्ष्य लेकर चल सकते हैं. इसी तरह से एमसीएक्स पर चांदी मई वायदा में 64,500 रुपये के आसपास खरीदारी करें और 63,800 रुपये के भाव पर स्टॉपलॉस लगाकर दो कारोबारी सत्रों में 66,000 रुपये प्रति दस ग्राम का लक्ष्य रख सकते हैं.