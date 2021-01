MCX Gold Silver Price Today: ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी के भावों (Gold silver price today) में गिरावट आने से आज घरेलू वायदा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों (Gold silver price) में गिरावट देखी जा रही है. एमसीएक्स पर सोना फरवरी वायदा 0.42 फीसदी गिरकर 48,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. सिर्फ दो दिनों में सोना वायदा में 2,350 रुपये की गिरावट आते हुए देखी गई है. एमसीएक्स पर चांदी मार्च वायदा 0.5 फीसदी घटकर 63,914 रुपये प्रति किलोग्राम रही. पिछले सत्र में सोने के रेट 2,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के रेट 6,100 रुपये प्रति किलोग्राम घटे थे. Also Read - MCX gold price today: एमसीएक्स पर सोना-चांदी वायदा में गिरावट, जानिए- वायदा बाजार में कहां पहुंचे रेट

अमेरिकी डॉलर (USD) में मजबूती और फर्म इक्विटी में वृद्धि के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार (Global market) में सोने की कीमतों में (Gold price) गिरावट आते हुए देखी गई. शुक्रवार को 3.4 फीसदी की गिरावट के बाद हाजिर सोना 0.7 फीसदी गिरकर 1,836.30 डॉलर प्रति औंस हो गया. अन्य कीमती धातुओं में, चांदी 2.4 फीसदी लुढ़की.

गोल्ट ईटीएफ (Gold ETF) में बढ़ा निवेशकों का रुझान

कोरोनावायरस महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी और अमेरिकी डॉलर में सुस्ती से साल 2020 में सुरक्षित निवेश के तौर पर स्वर्ण आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है. इससे गोल्ड ईटीएफ में 6,657 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ. जबकि साल 2019 में स्वर्ण ईटीएफ में सिर्फ 16 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था. हालांकि, 2019 में लगातार छह साल की शुद्ध निकासी के बाद इसमें शुद्ध खरीदारी हुई थी. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2020 के अंत तक स्वर्ण कोषों के प्रबंधनाधीन कुल संपत्ति साल भर पहले के 5,768 करोड़ रुपये की तुलना में दो गुना से अधिक बढ़कर 14,174 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. 2020 में सोना निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश तथा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले साधनों में से एक बनकर उभरा.

गौरतलब है कि ईटीएफ का प्रवाह सोने में कमजोर निवेशक रुचि को दर्शाता है. कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा राजकोषीय उपायों ने पिछले साल सोने की कीमतों में 25 फीसदी से अधिक की वृद्धि की थी, जबकि चांदी लगभग 50 फीसदी बढ़ गई थी. सोने को मुद्रास्फीति और मुद्रा में आई गिरावट के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है.

सोने में सस्ते निवेश के लिए खुली है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना Sovereign Gold Bond scheme is opened for cheaper investment in Gold

निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं. यह योजना सिर्फ पांच दिन के लिए खुली है और 11 जनवरी 2021 यानी आज इसका पहला दिन है. 15 जनवरी 2021 तक यह योजना खुली रहेगी. योजना के तहत आप 5,104 रुपये प्रति ग्राम पर सोना खरीद सकते हैं. यानी अगर आप 10 ग्राम सोने खरीदते है तो उसकी कीमत 51,040 रुपये बैठती है और गोल्ड बॉन्ड की खरीद ऑनलाइन तरीके से की जाती है तो सरकार ऐसे निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट देती है. इसमें आवेदनों के लिए भुगतान ‘डिजिटल मोड’ के माध्यम से किया जाना है.