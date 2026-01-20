Hindi Business Hindi

कौन है श्रवण गुप्ता? जिसने बुर्ज खलीफा बनाने वाले बिजनेस ग्रुप को ही लगा दिया 180 करोड़ रुपये का चूना

ED ने जांच में पाया कि MGF के डायरेक्टर और चेयरमैन श्रवण गुप्ता ने 180 करोड़ की रकम फर्जी तरीके से हड़प ली थी. श्रवण गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का भी आरोपी है. फिलहाल देश से फरार चल रहा है.

जांच में सहयोग नहीं करने के कारण श्रवण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट भी जारी हुआ था.

एक तरफ भारत सरकार फॉरिन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (FDI) के जरिए विदेशी निवेशकों को देश के प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए प्रमोट कर रही है. दूसरी ओर, कुछ लोग विदेशी बिजनेस ग्रुप को ही चूना लगा रहे हैं.EMAAR ग्रुप को दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा बनाने के लिए जाना जाता है. अब इसी कंपनी के साथ 180 करोड़ रुपये का धोखा हो गया है. धोखे का आरोप श्रवण गुप्ता पर है. श्रवण गुप्ता EMAAR की जॉइंट वेंचर कंपनी MGF का MD है. मामला दर्ज होने और ED का समन मिलने के बाद से फिलहाल ये फरार चल रहा है.

क्या है पूरा मामला?

मामला EMAAR MGF Land Ltd से जुड़ा हुआ है. ये दुबई की कंपनी EMAAR और श्रवण गुप्ता की कंपनी MGF का जॉइंट वेंचर है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज FIR के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की गई. ED ने जांच में पाया कि MGF के डायरेक्टर और चेयरमैन श्रवण गुप्ता ने 180 करोड़ की रकम फर्जी तरीके से हड़प ली थी. श्रवण गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का भी आरोपी है. फिलहाल देश से फरार चल रहा है.

कैसे हुआ घोटाला?

2005 में दुबई का EMAAR ग्रुप भारत आया.इसने दिल्ली के रियल एस्टेट ग्रुप MGF Developments Ltd के साथ डील की. इसके तहत EMAAR MGF के नाम से एक जॉइंट वेंचर बना. 2024 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW की चार्जशीट में श्रवण गुप्ता के धोखेबाजी का पूरा खुलासा है.

दो निजी कंपनियों को दे दिए 180 करोड़

चार्जशीट के मुताबिक,श्रवण गुप्ता ने EMAAR MGF के Palm Hills प्रोजेक्ट के नाम पर Nanny Infrastructure प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 34 लाख रुपये का पेमेंट किया. इसी तरह Imperial Garden प्रोजेक्ट के नाम पर सौम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 142 करोड़ 68 लाख रुपये दिए. इस तरह जॉइंट वेंचर कंपनी से दो प्राइवेट कंपनियों को कुल मिलाकर करीब 180 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए.Nanny Infrastructure और Saum Infra को सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह पेश किया गया था, लेकिन दोनों कंपनियों ने पेमेंट मिलने के बाद से कोई सर्विस ही नहीं दी. न ही पैसे लौटाए.

श्रवण गुप्ता और उनके सहयोगियों की हैं दोनों कंपनियां

ED की जांच में खुलासा हुआ कि Nanny Infrastructure और Saum Infra दोनों MGF ग्रुप के चेयरमैन श्रवण गुप्ता और उनकी सहयोगी की ही कंपनी है. श्रवण गुप्ता ने इन दोनों कंपनियों से रिश्तों को Emaar समूह से छिपाया.

ED ने भेजा था समन, वॉरंट भी हुआ था जारी

चूंकि, मामला पैसों की हेरा-फेरी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की एंट्री हुई. ED ने MGF ग्रुप की दिल्ली, गुरुग्राम की 82 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली. जांच में सहयोग नहीं करने के कारण श्रवण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट भी जारी हुआ था. गुप्ता ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, कोर्ट ने अपील खारिज कर दी. इसके बाद से श्रवण गुप्ता फरार चल रहा है.

पत्नी को मिली है 10 साल की सजा

श्रवण गुप्ता की पत्नी शिल्पा गुप्ता भी फाइनेंशियल फ्रॉड की आरोपी है. उसपर अबू धाबी में वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है. वहां की कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है.वहां के कोर्ट ने शिल्पा गुप्ता के डिपोर्टेशन का आदेश भी दे दिया है.