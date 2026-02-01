By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
1 लाख तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन से आयुष्मान स्कीम की लिमिट तक... क्या निर्मला सीतारमण पूरी करेंगी आम आदमी की ये Wish List
इस बार के बजट में सबसे बड़ी मांग इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है. टैक्सपेयर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग कर रहे हैं. अगर बजट में इसका ऐलान हुआ, तो सैलरीड क्लास की 13 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी) मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसर पूर्ण बजट (Union Budget 2026-27) पेश करने जा रही हैं. लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाना है. पिछले बार के बजट में वित्त मंत्री ने आम आदमी और सैलरीड पर्सन को बड़ी राहत दी थी. ऐसे में इस बार भी मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. खासकर टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. जबकि, आम आदमी ने आयुष्मान भारत स्कीम की एज लिमिट, PM सूर्य घर योजना की सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है.
आइए जानते हैं Budget 2026-27 से इसबार मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास की कौन-कौन सी 8 मांगें हैं:-
1. इनकम टैक्स
इस बार के बजट में सबसे बड़ी मांग इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है. पिछले बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी थी.इसमें 75 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया जा सकता था. यानी कुल मिलाकर 12 लाख 75 हजार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री थी. अब इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग कर रहे हैं. अगर बजट में इसका ऐलान हुआ, तो सैलरीड क्लास की 13 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी.
2. न्यू टैक्स रिजीम में भी मिले होम लोन का फायदा
टैक्सपेयर्स की दूसरी बड़ी मांग होम लोन को लेकर है. टैक्सपेयर्स न्यू रिजीम के तहत होम लोन को शामिल करने की मांग उठा रहे हैं.ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका फायदा लिया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 (B) के तहत होम लोन के ब्याज हर साल 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, न्यू टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट को लेकर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है. सैलरीड क्लास की पूरी फाइनेंशियल लाइफ HRA और होम लोन जैसे फायदों के इर्द-गिर्द टिकी हुई है. लिहाजा उनकी सरकार से मांग है कि न्यू रिजीम में भी HRA और होम लोन को शामिल किया जाए.होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सालाना 1.5 लाख रुपये की छूट सेक्शन 80C के तहत दिया जाता है, इसे भी नए टैक्स सिस्टम में शामिल करने की मांग की जा रही है.
3. EPF, PPF और ELSS को दायरे में लाने की मांग
न्यू टैक्स सिस्टम में NPS में एम्प्लायर की ओर से कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स छूट का फायदा तो लिया जा सकता है, लेकिन आप एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS जैसे निवेश के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता. टैक्सपेयर्स की मांग है कि इन्हें भी न्यू रिजीम के तहत छूट के दायरे में लाया जाए.
4. NPS में विड्रॉल पर्सेंटेज को बढ़ाने की मांग
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत गैर-सरकारी कमचारियों को अभी 80% हिस्सा निकालने की मंजूरी दी गई है. ऐसे में इनकी मांग है कि NPS निवेश से हुई कमाई पर ‘0’ टैक्स लगाए जाय. अभी NPS में मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम का 60% हिस्सा पूरी तरह से टैक्स-फ्री है. बाकी 40% से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य है.एन्यूटी पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उससे मिलने वाली पेंशन पर टैक्स लगता है.
5. किसान सम्मान निधि
सैलरीड क्लास के साथ-साथ आम आदमी की भी बजट से कुछ उम्मीदें हैं. हमारे देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है. किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. अब किसानों ने PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि सालाना 6 हजार से 9 हजार करने की मांग की है. अभी लाभार्थी किसानों को हर चार महीने बाद 2-2 हजार रुपये की किस्त मिलती है.
6. रेल इंफ्रास्ट्रक्चर
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे लंबा ट्रेन नेटवर्क है. हर दिन लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए नई ट्रेनें चलाने की मांग है. ऐसे में सरकार बजट में 300+ नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान कर सकती है.रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा फंड मिल सकता है.
7. PM सूर्य घर योजना
ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा PM सूर्य घर योजना का फायदा ले रहा है. इससे मुफ्त बिजली भी मिलती है और कमाई भी की जा सकती है.लाभार्थी लंबे समय से सब्सिडी को बढ़ाने की मांग करते रहे हैं. ऐसे में बजट में 2 kW तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40 हजार करने की ऐलान हो सकता है.
8. आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत पूरी तरह से सरकारी फंड पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है. इसके तहत पात्र परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रिटमेंट बेनिफिट मिलता है. इसमें एज लिमिट भी है. लंबे वक्त से आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजना का दायरा बढ़ाने की मांग उठ रही है. अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है.
