Ministry of Civil Aviation: नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में बंद की गईं सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिसंबर के अंत तक फिर से शुरू कर दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि उड़ानों को शुरू करने के लिए एयर इंडिया के सभी संचालन को सौंपने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने बुधवार को कहा कि इस साल के अंत तक अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है.

बता दें कि भारत से आने और जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पिछले साल मार्च से कोरोना वायरस महामारी के कारण निलंबित हैं. फिलहाल वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट्स उड़ानें भर रही हैं. अब इस फैसले से विदेश से आने और जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

International flight operations expected to return to normal soon, says Rajiv Bansal, Secretary, Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/M0EdYxHnzs

— ANI (@ANI) November 24, 2021