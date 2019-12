नयी दिल्ली: सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत तुर्की से 11 हजार टन प्याज आयात करने का नया ठेका दिया है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. यह एमएमटीसी द्वारा प्याज के आयात के लिये दिया गया दूसरा ठेका है. कंपनी पहले ही मिस्र से 6,090 टन प्याज का आयात का आर्डर दे चुकी है.

Ministry of Consumer Affairs: MMTC places order for import of 11000 MT of Onions from Turkey which will begin arriving from late December/early January; 11000 MT is in addition to the 6090 MT of Onions arriving from Egypt mid-December. pic.twitter.com/aGsFvQmaih

— ANI (@ANI) December 1, 2019