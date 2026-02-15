  • Hindi
मोबाइल या नेट बैंकिंग का करते हैं इस्तेमाल? जानें NEFT-RTGS और IMPS का फर्क, किसमें कितना कटता है चार्ज

डिजिटल जमाने में बैंकिंग ट्रांजैक्शन तेज होने के साथ-साथ सेफ होना भी जरूरी है. बैंक इसका खास ख्याल रखते हैं. इसलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए NEFT, RTGS और IMPS जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल होता है.

सांकेतिक फोटो.

एक जमाना था, जब छोटे से छोटा काम करवाने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था. अपनी बारी का इंतजार करना होता था.जल्दी काम करवाने के लिए कई बार बैंक कर्मचारी से मिन्नतें भी करनी पड़ती थी. इंटरनेट ने अब हमें घर बैठकर बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करने की सुविधा दे दी है. डिजिटल बैंकिंग के जरिए बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन कुछ ही मिनट में किया जा सकता है. आप अपने कमरे में बैठकर अपना कोई भी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं.

हालांकि, डिजिटल जमाने में बैंकिंग ट्रांजैक्शन तेज होने के साथ-साथ सेफ होना भी जरूरी है. बैंक इसका खास ख्याल रखते हैं. इसलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए NEFT, RTGS और IMPS जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल होता है. मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले लोग इन ऑप्शन का यूज तो करते हैं, लेकिन इनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती.

आइए जानते हैं NEFT, RTGS और IMPS का क्या होता है मतलब? किस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना सही रहता है? ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए आपसे बैंक कितना चार्ज लेता है:-

NEFT
NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. NEFT के जरिए देशभर में कहीं भी किसी भी बैंक के अकाउंट में पैसे भेजे जा सकते हैं. लेकिन, ये सिस्टम रियल-टाइम में काम नहीं करता है. इसलिए पैसा पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है. NEFT के जरिए आप मिनिमम 1 रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं. मैक्सिमम लिमिट कस्टमर के सेगमेंट पर निर्भर करती है.

RTGS
RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इसका इस्तेमाल बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. इसमें ट्रांसफर की गई राशि तुरंत बेनिफिशयरी के अकाउंट में चली जाती है. कई बार खास कारणों से एक-दो घंटे का वक्त भी लग सकता है. RTGS के लिए मिनिमम ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपये है. इसकी अपर लिमिट सेट नहीं की गई है.

IMPS
IMPS का फुलफॉर्म इमीडियट मोबाइल पेमेंट्स सर्विस है.इसका इस्तेमाल मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 24×7 किया जा सकता है. यानी आप किसी के अकाउंट में रात के 2 बजे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. बेनिफिशियरी को तुरंत अमाउंट रिसीव होगा. क्योंकि, ये सिस्टम रियल-टाइम में काम करता है.IMPS में मिनिमम 1 रुपये से लेकर डेली मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक ट्रांसफर की परमिशन रहती है.

किस पेमेंट ऑप्शन में कितना लगेगा चार्ज?

  • NEFT में ऑनलाइन इनवर्ड ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगता. अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, तो 2.5 से 25 रुपये तक चार्ज कटता है.
  • RTGS में ऑनलाइन इनवर्ड ट्रांजैक्शन फ्री है. लेकिन, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए बैंक ब्रांच में 25 से 50 रुपये तक चार्ज लिया जाता है.
  • IMPS में ट्रांजैक्शन चार्ज बैंक और PPI पर निर्भर करता है.यह 2.5 से 15 रुपये तक हो सकता है.

कौन करता है मैनेज?
भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास है. IMPS, RuPay, UPI, जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है.

UPI से 24×7 बैंकिंग पॉसिबल
UPI सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है. एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं. UPI को IMPS के मॉडल पर डेवलप किया गया है. इसलिए UPI ऐप के जरिए आप 24×7 बैंकिंग कर सकते हैं. किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या UPI आईडी की जरूरत पड़ती है. UPI से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए OTP, CVV कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं होती.UPI से न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और खरीदारी भी की जा सकती है.

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली

