जल्द सस्ता हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार ने जारी किया निर्देश

TRAI New Rule: सरकार ने सभी वैलिडिटी पीरियड के लिए सिर्फ वॉइस और SMS वाले प्लान का प्रस्ताव दिया है, ताकि यूजर्स सिर्फ उसी के लिए पेमेंट करें जिसकी उन्हें जरूरत है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 6:50 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Mobile recharge
सस्ता हो सकता है मोबाइल रिचार्ज

TRAI New Rule: जो लोग सिर्फ कॉल और SMS के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अब राहत मिल सकती है. अभी ज्यादातर रिचार्ज प्लान में डेटा भी शामिल होता है, चाहे यूजर उसे इस्तेमाल करें या नहीं. ऐसे में कई लोगों को बिना जरूरत के ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. अब सरकार इसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है, ताकि लोग सिर्फ वही चीज के लिए पैसे दें जो वे सच में इस्तेमाल करते हैं.

नए नियम क्या कहते हैं?

टेलीकॉम सेक्टर को देखने वाली सरकारी संस्था TRAI ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है. इसमें कहा गया है कि बड़ी मोबाइल कंपनियों को हर वैलिडिटी वाले प्लान में सिर्फ वॉइस और SMS वाले ऑप्शन भी देने होंगे. यानी अगर 28, 56 या 84 दिन का प्लान है, तो उसका बिना डेटा वाला वर्जन भी होना चाहिए. इससे यूजर्स के पास ज्यादा विकल्प होंगे और वे अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुन सकेंगे.

कीमत कम होने की उम्मीद क्यों?

इस ड्राफ्ट में सबसे जरूरी बात कीमत को लेकर है. पहले जो सिर्फ कॉल और SMS वाले प्लान होते थे, वे डेटा वाले प्लान से सस्ते होते थे. अब TRAI चाहता है कि कंपनियां डेटा हटाकर सही कीमत तय करें. इससे उन यूजर्स को फायदा होगा जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते. उन्हें अब ऐसा प्लान मिल सकता है जिसमें सिर्फ कॉल और मैसेज की सुविधा हो और कीमत भी कम हो.

ये भी पढ़े: Aadhaar Card से कितना अलग है आधार VID? इससे आपको क्या फायदा? 7 स्टेप में जानें डाउनलोड करने का तरीका

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और उन लोगों को होगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है. ऐसे लोग अक्सर सिर्फ कॉल और SMS के लिए मोबाइल रखते हैं. लेकिन अभी उन्हें मजबूरी में डेटा वाला प्लान लेना पड़ता है. नए नियम लागू होने के बाद ये लोग सस्ता और आसान प्लान चुन सकेंगे और हर महीने पैसे बचा पाएंगे. फिलहाल यह प्रस्ताव ड्राफ्ट स्टेज में है, यानी अभी इस पर लोगों और कंपनियों की राय ली जा रही है. अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज सस्ते हो सकते हैं. अभी Jio, Airtel और Vi जैसे ऑपरेटर अलग-अलग प्लान देते हैं, जिनमें डेटा शामिल होता है. लेकिन आगे चलकर आपको ऐसे प्लान भी मिल सकते हैं जिनमें सिर्फ कॉल और SMS हो, और खर्च भी कम पड़े.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.