petrol price, Diesel price, price rate, LPG Gas, Gas cylinder: देश में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस सिलेंडरों की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए आज शनिवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती का ऐलान किया है. केंद्र सरकार के इस कदम से डीजल 7 रुपए और पेट्रोल 9.5 रुपए सस्‍ता जाएगा. वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति LPG गैस सिलेंडर (gas cylinder) सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी एक साल में 12 सिलिंडरों पर दी जाएगी.Also Read - LPG Price Hike: मई में दूसरी बार बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, 1000 रुपये के पार पहुंचे रेट

We are reducing the Central excise duty on Petrol by Rs 8 per litre and on Diesel by Rs 6 per litre. This will reduce the price of petrol by Rs 9.5 per litre and of Diesel by Rs 7 per litre: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

