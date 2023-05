Hindi Business Hindi

Money Saving Tips For Students: स्टूडेंट लाइफ में पैसे की रहती हैं दिक्कतें, तो यहां जानें पैसे बचाने के टिप्स और ट्रिक्स

Money Saving Tips For Students: स्टूडेंट लाइफ में लगभग सभी छात्रों को पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से पैसे की बचत करके चलना चाहिए.

Tips and tricks for students to save money: स्टूडेंट्स का जीवन आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पैसे बचाने के तरीके के बारे में जानकारी रखना भी काफी रोचक और महत्वपूर्ण है. आइए, यहां पर जानते हैं कि किन युक्तियों और तरकीबों से स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से भी पैसे बचा सकते हैं.

एक बजट बनाएं

पैसे बचाने के लिए सबसे पहले एक बजट बनाना होगा. इसका ऑकलन करें कि आपको कितने पैसे मिलते हैं. चाहे वह अंशकालिक नौकरी, भत्ता, या स्टूडेंटवृत्ति से हो. किराए, किराने का सामान और ट्रांसपोर्टेशन जैसे आवश्यक खर्चों के लिए खास राशि आवंटित कर लें. इससे आपको अपने खर्च को प्राथमिकता देने और उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी जहां आप कटौती कर सकते हैं. कई बजट ऐप्स और टूल ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो आपके खर्चों को ट्रैक करना आसान बनाते हैं.

घर पर खाना बनाएं

नियमित रूप से बाहर खाना या टेकआउट ऑर्डर करना आपके फाइनेंस को जल्दी खत्म कर सकता है. इसके बजाय, घर पर खाना बनाने की कोशिश करें. हर हफ्ते के लिए अपने भोजन की योजना बनाएं, खरीदारी की सूची बनाएं और जब भी संभव हो थोक में किराने का सामान खरीदें. घर पर खाना पकाने से न केवल पैसे की बचत होती है बल्कि आपको स्वस्थ भोजन भी मिलता है. समय बचाने के लिए सप्ताहांत पर भोजन तैयार करने पर विचार करें और यह तय करें कि आपके पास पूरे सप्ताह खाने के लिए सामग्री पर्याप्त है.

स्टूडेंट के लिए मिलने वाली डिस्काउंट का उपयोग करें

आपके लिए उपलब्ध विभिन्न स्टूडेंट डिस्काउंट का लाभ उठाएं. कई खुदरा विक्रेता, रेस्तरां और मनोरंजन स्थल स्टूडेंटों के लिए विशेष डिस्काउंट प्रदान करते हैं. आप जहां भी जाएं, हमेशा अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड साथ रखें और डिस्काउंट के बारे में पूछताछ करें. कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मूवी टिकट और ट्रांसपोर्टेशन तक, ये डिस्काउंट आपके खर्चों को काफी कम कर सकते हैं.

पुरानी किताबें खरीदें

किताबें महंगी हो सकती हैं, लेकिन उन पर पैसे बचाने के तरीके हैं. एकदम नई किताबों के बजाय पुरानी किताबों को खरीदने पर विचार करें. कैंपस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किताबों की दुकानों, या यहां तक कि बुलेटिन बोर्डों की तलाश करें जहां स्टूडेंट अपनी इस्तेमाल की गई किताबें कम कीमत पर बेचते हैं. यदि आपको लंबे समय तक किताबों की आवश्यकता नहीं है, तो आप एक खास समय के लिए किताबों को किराए पर भी ले सकते हैं. एक अन्य विकल्प ई-बुक्स या डिजिटल संस्करणों का पता लगाना है, जो अक्सर प्रिंट संस्करणों की तुलना में सस्ते होते हैं.

फ्री या सस्ता मनोरंजन ढूंढें

एक स्टूडेंट होने का मतलब यह नहीं है कि आप मौज-मस्ती और मनोरंजन से चूक जाएं. अपने क्षेत्र में मुफ्त या कम लागत वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की तलाश करें. परिसर की घटनाओं में भाग लें, क्लबों और संगठनों में शामिल हों जो सस्ती गतिविधियों की पेशकश करते हैं, स्थानीय पार्कों में जाएं या सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का पता लगाएं. मूवी टिकट पर स्टूडेंट डिस्काउंट का लाभ उठाएं.

सेल्फ केयर का अभ्यास करें

विश्राम के लिए समय निकालना आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए आवश्यक है. सेल्फ-केयर गतिविधियों को प्राथमिकता दें जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता नहीं है. पढ़ने, लिखने, ड्राइंग करने या संगीत वाद्ययंत्र बजाने जैसे शौक तलाशें. नियमित शारीरिक व्यायाम में व्यस्त रहें, जो आपके पड़ोस में चलने या जॉगिंग करने जितना आसान हो सकता है. तनाव को कम करने और अपने मन की समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें.

(डिस्क्लेमर- पैसे बचाने और एक स्टूडेंट के रूप में अपनी भलाई का ख्याल रखने के लिए सचेत प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता होती है.)

