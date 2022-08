IDBI Bank Special Fixed Deposit : 1964 से, राष्ट्रीयकृत निजी क्षेत्र का बैंक IDBI बैंक लगभग 58 वर्षों से बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं दे रहा है. बैंक ने “अमृत महोत्सव एफडी” नामक एक सीमित समय, विशेष सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है जिसकी परिपक्वता अवधि 500 ​​दिन है. बैंक ने 22 अगस्त, 2022 को अपनी 1100-दिवसीय अमृत महोत्सव FD योजना को समाप्त कर दिया, लेकिन उसने इसे 500-दिवसीय कार्यकाल और 6.70% तक की ब्याज दर के साथ बहाल कर दिया.Also Read - क्रेडिट, डेबिट कार्ड की टौकेनाइजेशन की तय समय सीमा है 30 सितंबर, यहां जानें- क्यों और कैसे करें अनुपालन

आईडीबीआई बैंक ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि "आईडीबीआई बैंक के अमृत महोत्सव रिटेल टर्म डिपॉजिट के साथ उच्चतम ब्याज दरों का लाभ उठाएं. जल्दी! ऑफ़र 30 सितंबर, 2022 तक वैध है."

Take advantage of the peak interest rates with IDBI Bank’s Amrit Mahotsav Retail Term Deposits. Hurry! Offer valid till 30th September, 2022 pic.twitter.com/2UNQC7eZbH

— IDBI BANK (@IDBI_Bank) August 23, 2022