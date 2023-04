Hindi Business Hindi

Money Transfer From India To US: अगर आप India से US भेजते हैं पैसे, तो सेंडर और रिसीवर दोनों की टैक्स देनदारी पर उठेंगे सवाल, जानें- क्यों?

Money Transfer From India To US: अगर आप India से US पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो इससे सेंडर और रिसीवर दोनों की टैक्स देनदारी पर सवाल खड़े हो सकते हैं.

Money Transfer From India To US: भारत से अमेरिका में पैसे ट्रांसफर करने पर प्रेषक (Sender) और प्राप्तकर्ता (Receiver) दोनों के लिए कर टैक्स को लेकर सवाल उठ सकते हैं. आज यहां पर इस तरह के मनी ट्रांसफर को लेकर कुछ प्रमुख टैक्स निहितार्थों के बारे में चर्चा करेंगे.

आयकर के अधीन हो सकती है इनकम

पैसे भेजने वाले के लिए, विचार करने के लिए कई कर निहितार्थ हैं. सबसे पहले, भारत में अर्जित कोई भी आय भारतीय आयकर के अधीन हो सकती है. इसमें वेतन, व्यावसायिक लाभ, किराये की आय, या पूंजीगत लाभ से होने वाली कोई भी आय शामिल है. यदि पैसे भेजने वाले ने भारत में उचित आयकर का भुगतान नहीं किया है, तो उन्हें दंड और ब्याज शुल्क का सामना करना पड़ सकता है.

इसके अलावा, यदि स्थानांतरित की जा रही राशि एक वित्तीय वर्ष में INR 7.5 लाख से अधिक है, तो प्रेषक को भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और भारतीय कर अधिकारियों से कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है. यह प्रमाण पत्र भारत के बाहर धनराशि स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत डीलर बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

अमेरिका में भी जमा करना पड़ सकता है टैक्स

यूएस में धन प्राप्त करने वाले के लिए, विचार करने के लिए कर निहितार्थ भी हैं. प्राप्त धन और धन की प्रकृति के आधार पर अमेरिकी आयकर के अधीन हो सकता है. उदाहरण के लिए, यदि पैसा भारत में अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह यूएस में भी कर योग्य हो सकता है.

चूक होने पर लग सकती है पेनाल्टी

इसके अलावा, कुछ रिपोर्टिंग आवश्यकताएं हैं जो प्राप्तकर्ता पर लागू हो सकती हैं. यदि स्थानांतरण एक एकल लेनदेन या संबंधित लेनदेन एक बार में 10,000 डॉलर से अधिक है, तो प्राप्तकर्ता को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ विदेशी बैंक और वित्तीय खातों (FBAR) की रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है. इस रिपोर्ट को दर्ज करने में विफलता के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दंड हो सकते हैं.

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA) है. यह समझौता दोनों देशों में व्यक्तियों को समान आय पर कर लगाने से रोकने के लिए बनाया गया है. DTAA के तहत, स्थानांतरण की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर प्रेषक और प्राप्तकर्ता की कर देयता कम या समाप्त हो सकती है.

अंत में, भारत से अमेरिका में पैसे ट्रांसफर करने से प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए कर परिणाम हो सकते हैं. अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी दंड या शुल्क से बचने के लिए दोनों देशों में लागू होने वाले कर कानूनों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को समझना महत्वपूर्ण है.

(इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो टैक्स प्रोफेशनल या वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है.)

