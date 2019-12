नई दिल्ली: मदर डेयरी और अमूल का दूध रविवार से महंगा हो जायेगा. मदर डेयरी ने अपने विभिन्न किस्म के दूध में तीन रुपये किलो तक और अमूल ने अपने दूध के दाम दो रुपये किलो बढ़ाने की शनिवार को घोषणा की. मदर डेयरी और अमूल ने अलगअलग बयान में बताया कि रविवार (15 दिसंबर) से दूध की नई दरें लागू हो जायेंगी.

Amul: In Ahmedabad the price of Amul Gold will be Rs. 28 per 500 ml, and Amul Taaza will be Rs. 22 per 500 ml. However, there will be no change in price of Amul Shakti which continues to be available at Rs. 25 per 500ml. https://t.co/8b4pQyHOBE

— ANI (@ANI) December 14, 2019