सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के 8.5 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों को इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बड़ा तोहफा दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र के 8.8 कर्मचारियों को बुधवार को 15 फीसदी वेतन में बढ़ोतरी करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया. Also Read - पूरे देश के सरकारी बैंकों के कस्‍टमर्स जरूर ध्‍यान दें, शुक्रवार से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर

इसको लेकर पिछले तीन साल से गहन बातचीत चल रही थी. यूएफबीयू, जो चार बैंक अधिकारी संघों और पांच वर्कमैन यूनियनों का प्रतिनिधित्व करता है, और 22 जुलाई को आईबीए ने 15 फीसदी की वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए एमओयू किया गया. Also Read - Indian Banks' Association informed a Parliamentary panel Banks not yet prepared for GST roll out | आईबीए ने संसदीय समिति से कहा, जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए अभी तैयार नहीं हैं बैंक

बैंक यूनियनों और संघों के साथ 11 वें द्विपदी वेतन समझौता के समापन की घोषणा करते हुए भारतीय बैंक संघ काफी खुश है. बुधवार को यह समझौता हुआ कि वेतन में वार्षिक तौर पर 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने एक बयान में कहा. Also Read - Idea added | 1.5 million | subscribers | by the PSB | आइडिया 15 लाख ग्राहकों को जोड़ रही पीएसबी से

वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी 1 नवंबर, 2017 से मान्य होगी जो लगातार पांच साल तक चलेगी.

बयान के अनुसार, समझौते के पक्ष में रहने वाले यूएफबीयू और बीकेएसएम (बैंक करमचारी सेना महासंघ) के साथ एक विस्तृत द्विदलीय समझौता या संयुक्त नोट पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों सहित लगभग 37 बैंकों ने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि पर यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए आईबीए को अधिकृत किया है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग 3.79 लाख अधिकारी और लगभग 5 लाख बैंक कर्मचारियों को पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक और विदेशी बैंकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा.

नये वेतन संशोधन से बैंकों पर 7,898 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बकाया होगा.

आईबीए ने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए, पहली बार प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की अवधारणा शुरू की गई है. योजना चालू वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह योजना व्यक्तिगत बैंक के परिचालन लाभ या शुद्ध लाभ पर आधारित होगी. यह निजी और विदेशी बैंकों के लिए वैकल्पिक है. समझौते के अनुसार, पीएलआई सभी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष देय सामान्य वेतन से अधिक और उससे अधिक देय होगा.

Wage revision due since 1.11.2017 will be signed today 11.11.2020.

3 Years & 11 Days later with meagre 2.5% Load on Basic and probably without #5DaysBanking

NoOne is responsible for this delay, NoOne is to be blamed. Again a “Historic Settlement” that made Bank Clerk=CG Peon

