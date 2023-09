MTNL के शेयरों में क्यों आई इतनी तेजी? जानें- ऐसा क्या हुआ 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए भाव

MTNL Share Price Hike: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) का शेयर मूल्य आज सुबह के सत्र में 10 प्रतिशत के ऊपरी सर्किट को छूते हुए अपने 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. MTNL के शेयर (MTNL Share) पिछले एक महीने से ‘अपट्रेंड’ में हैं. पिछले एक महीने में, MTNL के शेयर की कीमत लगभग 18 रुपये से बढ़कर 38.95 रुपये के लेवल पर पहुंच गई है.

इस अवधि में इस कंपनी के शेयर में लगभग 120 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स अभी भी इसको लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि कंपनी पैसे जुटाने के लिए अपनी असेट्स को मोनेटाइज करने पर विचार कर रही है.

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, MTNL के शेयर नई ऊंचाई पर इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी पैसे जुटाने के लिए अपनी असेट्स का मोनेटाइज करने पर विचार कर रही है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि असेट्स को मोनेटाइजेशन से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने के लिए कर सकती है.

बता दें, MTNL फिलहाल 18,000 करोड़ के घाटे में है और इसका मौजूदा कर्ज लगभग 25,000 करोड़ के आसपास है और नेट देनदारी तकरीबन 43,000 करोड़ के आसपास है. फिलहाल MTNL की मार्केट कैप लगभग 2450 करोड़ रुपये है.

DIPAM वेबसाइट पर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सरकार ने लगभग 970 करोड़ के रिजर्व प्राइस पर सरकार द्वारा संचालित दूरसंचार कंपनियों MTNL और BSNL की अचल संपत्तियों को बिक्री के लिए लिस्ट किया गया है.

Non core asset monetisation commences with the first set of six properties of BSNL/ MTNL bid out on the MSTC portal. Link of the portal can be accessed at https://t.co/Kq452WOFfC pic.twitter.com/KKsaIEyah8

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) November 20, 2021