मुंबई: संवत वर्ष 2077 की शुरुआत के दिन शनिवार को विशेष मुहूर्त कारोबार के प्रारंभ में बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 381 अंकों की तेजी के साथ अपने सर्वकालिक ऊंचाई पर जा पहुंचा. कारोबार के पहले कुछ मिनटों में ही 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 380.76 अंक या 0.88 प्रतिशत की तेजी के साथ 43,823.76 अंक की ऊंचाई तक चढ़ गया. Also Read - दीपावली के मद्देनजर DMRC ने जारी की अहम सूचना, केवल इतने समय तक ही चलेगी मेट्रो

इसी प्रकार, एनएसई का निफ्टी सूचकांक 117.85 अंक या 0.93 प्रतिशत बढ़कर 12,808.65 अंक के अपने नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहा था. बीएसई में टेलीकॉम, पूंजी माल, औद्योगिक और वित्त क्षेत्र सहित करीब करीब सभी क्षेत्रों के सूचकांक लाभ में थे. Also Read - केंद्र सरकार के राहत पैकेज के बाद टूटा शेयर बाजार, 8 सत्रों से जारी तेजी पर लगा ब्रेक

कारोबारियों और निवेशकों ने संवत 2077 के पहले कारोबारी सत्र के दिन अपने नए बही खातों की शुरूआत की. बाजार सूत्रों ने कहा कि पहले दिन लिवाली गतिविधियां बढ़ी हुई थीं. Also Read - #Gold: धनतेरस से पहले यहां खरीदें सबसे सस्ता और खरा सोना, टैक्स रिटर्न और लॉकर की नहीं होगा झंझट

Sensex trading high at 43,697.94; up by 254.94 points, as #MuhuratTrading is underway. https://t.co/eTHDCKfBkv pic.twitter.com/qXHkJ4L4L5

— ANI (@ANI) November 14, 2020