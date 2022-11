2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 40 ट्रिलियन डॉलर होगी: मुकेश अंबानी

गांधीनगर: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि अमृत काल के दौरान भारत “आर्थिक विकास और अवसरों में अभूतपूर्व विस्फोट” के लिए तैयार है और 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में रैंक होगी. यह 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से 40 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मंगलवार को गांधीनगर पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (पीडीईयू) के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दशकों में भारत के विकास को तीन क्रांतिकारी क्रांतियां नियंत्रित करेंगी- स्वच्छ ऊर्जा क्रांति, जैव-ऊर्जा क्रांति और डिजिटल क्रांति.अंबानी ने कहा, “एक साथ, वे जीवन को अकल्पनीय तरीके से बदल देंगे. जबकि स्वच्छ ऊर्जा क्रांति और जैव-ऊर्जा क्रांति ऊर्जा का स्थायी उत्पादन करेगी, डिजिटल क्रांति हमें कुशलता से ऊर्जा का उपभोग करने में सक्षम बनाएगी.

अंबानी ने कहा तीनों क्रांतियां मिलकर भारत और दुनिया को हमारी रक्षा करने में मदद करेंगी. उन्होंने कहा. उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि आप, पीडीईयू के छात्र, देश भर के लाखों अन्य उज्ज्वल युवा दिमागों के साथ, भारत को अपने ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए इन क्रांतियों का लाभ उठाएंगे.”

पीडीईयू के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि वह दीक्षांत समारोह को लेकर उत्साहित हैं. “पीडीईयू का यह बैच एक वर्ष के दौरान स्नातक हो रहा है, जो भारत के अमृत काल की शुरुआत का प्रतीक है. हमारी परंपरा में, अमृत काल को कुछ भी नया शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है और आप में से प्रत्येक इस अवधि में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू कर रहे हैं. जैसे ही अमृत काल प्रकट होगा, भारत आर्थिक विकास और अवसरों में एक अभूतपूर्व विस्फोट देखेगा,”