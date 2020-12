नई दिल्ली: देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने कहा कि आने वाले दो दशकों में देश के लोगों की कमाई दोगुनी हो जाएगी और इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी दुनिया की तीन शीर्ष अर्थव्यवस्था (Top Three Economies in world) में शामिल हो जाएगी. मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया के उद्योगपतियों के पास मौका है कि वह भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के सुनहरे दौर का हिस्सा बनें. मुकेश अंबानी ने कहा कि कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी ने नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के डीएनए में विचलित होना नहीं है. ये मुसीबत नई तरक्की के रास्ते भी खोल रही है. Also Read - Share market news: शानदार ग्लोबल संकेतों से मिला सपोर्ट, सेंसेक्स-निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत का मध्यवर्ग, जो देश के कुल परिवारों का करीब 50 प्रतिशत है, प्रति वर्ष तीन से चार प्रतिशत की दर से बढ़ेगा. मुकेश अंबानी फेसबुक (Facebook) के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) के साथ एक बातचीत कर रहे थे. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) के प्रमुख अंबानी ने कहा, ''मेरा मानना ​​है कि अगले दो दशकों में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में होगा.''

मुकेश अंबानी ने कहा कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश एक प्रमुख डिजिटल समाज बन जाएगा, जिसे युवा चलाएंगे. उन्होंने कहा, ''और हमारी प्रति व्यक्ति आय 1,800-2,000 अमरीकी डालर (Doller) से बढ़कर 5,000 अमरीकी डालर हो जाएगी.'' अंबानी ने कहा कि फेसबुक और दुनिया की कई दूसरी कंपनियों और उद्यमियों के पास भारत में कारोबार करने, इस आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बनने का एक सुनहरा अवसर है.