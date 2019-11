मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में एस. रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. एक अधिकारी ने यहां शनिवार देर शाम कहा कि सिंह बैंक के एक निदेशक थे और भाजपा की राज्य इकाई के वरिष्ठ नेता सरदार तारा सिंह के बेटे हैं. तारा सिंह मुलुंड से विधायक रह चुके हैं.

PMC Bank matter: Rajneet Singh, former Director of PMC Bank & son of former BJP MLA Tara Singh, arrested by Economic Offence Wing (EOW) of the Mumbai Police. pic.twitter.com/KkHpLMPpA1

— ANI (@ANI) November 16, 2019