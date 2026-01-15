  • Hindi
म्यूचुअल फंड-EPF या फिक्स्ड डिपॉजिट? 10-5-3 रूल के इंवेस्टमेंट से कौन देगा कितना रिटर्न, समझें पूरा कैल्कुलेशन

वैसे तो स्मार्ट और सेफ इंवेस्टमेंट के कई ऑप्शन हैं. जैसे म्यूचुअल फंड, प्रॉविडेंट फंड, NPS. सेफ रिटर्न के लिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट पहले से मौजूद है. लेकिन, रिटर्न कितना मिल सकता है... ये इंवेस्टमेंट ऑप्शन, टाइप और इंवेस्टमेंट के तरीके पर भी निर्भर करता है.

पैसा कमाना जितना आसान है, उस कमाए गए पैसों से पैसा बनाना उतना ही दिमाग वाला काम है. कोई भी पैसे कमाने के लिए जिंदगी भर नौकरी या काम नहीं करना चाहता.नौकरी करते हुए मैं, आप और हम सब कभी न कभी ये जरूर सोचते होंगे कि कैसे करके इतना पैसा जोड़ लें, जिससे बाकी जिंदगी आराम से गुजारी जा सके. इसी सोच से स्मार्ट इंवेस्टमेंट की शुरुआत होती है. पैसा लगाने को लेकर हम रिस्क और गारंटीड रिटर्न भी चेक करते हैं.

वैसे तो स्मार्ट और सेफ इंवेस्टमेंट के कई ऑप्शन हैं. जैसे म्यूचुअल फंड, प्रॉविडेंट फंड, NPS. वहीं, सेफ रिटर्न के लिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट पहले से मौजूद है. रिटर्न कितना मिल सकता है, ये इंवेस्टमेंट ऑप्शन, टाइप और इंवेस्टमेंट के तरीके पर भी निर्भर करता है. इस आर्टिकल में हम आपको 10-5-3 इंवेस्टमेंट रूल बता रहे हैं. आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड-EPF या फिक्स्ड डिपॉजिट में 10-5-3 रूल से इंवेस्ट किया तो कितना रिटर्न मिलेगा:-

10-5-3 रूल क्या है?
इंवेस्टमेंट का 10-5-3 रूल रियल रिटर्न की संभावनाएं तय करने में मदद करता है. इसमें 10% का कनेक्शन इक्विटी म्यूचुअल फंड, 5% का कनेक्शन डेट (EPF या दूसरे डेट फंड) और 3% का संबंध सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट से है. यह तरीका आपके इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाता है. ध्यान रखें कि ये सिर्फ इंवेस्टमेंट का गाइड है, रिटर्न की फुल गारंटी नहीं.

इक्विटी म्यूचुअल फंड (10% ग्रोथ)
इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड आते हैं. ये फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं. यानी अगर आप 10 लाख रुपये अगले 10 से 20 साल के लिए इनमें से किसी फंड में लगाते हैं, तो इससे आपको 10 से 12% और कई मामलों में 15% तक का रिटर्न मिल सकता है.इक्विटी म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की पढ़ाई और शादी प्लान करने में मददगार साबित होता है.

EPF, NPS और डेट फंड (5% ग्रोथ)
ये म्यूचुअल फंड स्कीम डेट सिक्योरिटीज में निवेश करती हैं. शॉर्ट टर्म और मिडियम टर्म के फाइनेंशियल टार्गेट पूरे करने के लिए निवेशक इनमें निवेश कर सकते हैं. 5 साल से कम अवधि के लिए इनमें निवेश करना ठीक है. EPF/PPF/NPS डेट पोर्शन में आते हैं. ये फंड मार्केट में गिरावट आने पर आपके इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ज्यादा नुकसान होने से बचाते हैं.

सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट (3% ग्रोथ)
सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट आपको लिक्विडिटी और सेफ्टी दोनों देते हैं. लेकिन, इनसे आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते. क्योंकि महंगाई दर, टैक्स के बाद रियल रिटर्न उम्मीद से कम रहता है. हालांकि, ये इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बेहतर है.

10-5-3 रूल से 10 हजार की SIP पर कौन देगा ज्यादा रिटर्न?
अगर आप हर महीने 10 हजार की SIP करते हैं और इसे 15 साल तक जारी रखते हैं, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड 10% के हिसाब से 38.6 लाख का फंड बनाकर देगा. डेट फंड में आप 5% के हिसाब से 25.8 लाख बना लेंगे. जबकि, सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में 3% से 22 लाख का ही फंड बनेगा.

क्या ऑनलाइन SIP कैलकुलेटर पर भरोसा करना सही है?
ऑनलाइन म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर रिटर्न की अनुमानित दर के आधार पर इंवेस्टमेंट में बढ़ोतरी का अनुमान देते हैं. हालांकि, यह कोई जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर में बताया गया अनुमान के मुताबिक ही रिटर्न मिले. इंवेस्टमेंट पर वास्तविक रिटर्न मार्केट की स्थितियों पर निर्भर है.

