इस म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को किया मालामाल, 10 हजार रुपये को बना दिया 43.84 लाख

सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इंवेस्टमेंट करना अब आसान हो गया है. म्यूचुअल फंड्स में बाकी अन्य निवेश स्कीमों के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है.

Written by: Anjali Karmakar
Published: June 30, 2026, 11:30 PM IST
इस म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को किया मालामाल, 10 हजार रुपये को बना दिया 43.84 लाख
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.
  • 31 साल में फंड ने दिया 21.95% CAGR का रिटर्न
  • 1 लाख का निवेश बढ़कर हुआ करीब 4.38 करोड़
  • 29 मई 2026 तक इसका NAV 4384.4173 रहा

अगर निवेश में धैर्य रखा जाए और लंबी अवधि तक पैसा निवेशित रहे, तो कंपाउंडिंग (Compounding) कैसे काम करती है. इसका बड़ा उदाहरण Nippon India Growth Mid Cap Fund है. इस म्यूचुअल फंड ने अपने लॉन्च के बाद से निवेशकों को ऐसा रिटर्न दिया है कि 31 साल पहले लगाए गए 1 लाख आज बढ़कर 4.38 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं.

31 साल में 1 लाख से 4.38 करोड़

Nippon India Growth Mid Cap Fund की शुरुआत 8 अक्टूबर 1995 को हुई थी. फंड हाउस के प्रदर्शन आंकड़ों के अनुसार, अगर किसी निवेशक ने लॉन्च के समय इसमें 1 लाख का एकमुश्त निवेश किया होता और उसे अब तक बनाए रखा होता, तो उसकी निवेश राशि बढ़कर 4.38 करोड़ से अधिक हो जाती. इस दौरान फंड ने लगभग 21.95% का वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न (CAGR) दिया.

और पढ़ें: Mutual Fund से हुई मोटी कमाई, अब टैक्स भरने के लिए रहें तैयार, समझ लें पूरा कैल्कुलेशन

Mutual Funds में इंवेस्ट किया है तो आसानी से मिल जाएगा लोन, जानें कैसे करेंगे अप्लाई, कितना देना पड़ता है ब्याज?

मिडकैप फंड क्या होता है?

मिडकैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनका बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी कंपनियों से कम, लेकिन छोटी कंपनियों से अधिक होता है. इनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जोखिम भी लार्जकैप फंड की तुलना में अधिक रहता है. इसलिए ऐसे फंड आमतौर पर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं.

Mutual Fund या SIP में निवेश करने का बना रहे हैं प्लान? इस चीजों का जरूर रखें ध्यान

फंड का प्रदर्शन कैसा रहा?

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के अनुसार, इस योजना ने अलग-अलग समयावधि में भी मजबूत प्रदर्शन किया है. फंड ने अपने बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI और कई अवधियों में BSE Sensex TRI की तुलना में बेहतर रिटर्न दर्ज किए हैं. हालांकि, बाजार से जुड़े निवेश में भविष्य का प्रदर्शन पहले जैसा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती.

कंपाउंडिंग की ताकत

इस फंड का प्रदर्शन एक बार फिर यह दिखाता है कि लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। शुरुआती वर्षों में रिटर्न भले सीमित दिखाई दें, लेकिन समय के साथ निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी दोबारा निवेशित होता है, जिससे कुल संपत्ति तेजी से बढ़ने लगती है।

क्या अब भी निवेश करना चाहिए?

वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले केवल पुराने रिटर्न देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए. निवेश से पहले इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है:-

  • अपना वित्तीय लक्ष्य तय करें.
  • जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करें.
  • कम से कम 7–10 साल का निवेश सही रखें.
  • पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखें.
  • जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार की राय लें.

SIP में तगड़ा रिटर्न चाहिए तो कब निवेश करना है सही? बाजार हाई रहे तब या गिरावट पर, जानिये सही तरीका

किन निवेशकों के लिए उपयुक्त?

चूंकि, यह एक मिडकैप इक्विटी फंड है. इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है. यह उन निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता है, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं. बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन करने की क्षमता रखते हैं.

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है. कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें. India.com किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.