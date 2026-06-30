इस म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को किया मालामाल, 10 हजार रुपये को बना दिया 43.84 लाख

अगर निवेश में धैर्य रखा जाए और लंबी अवधि तक पैसा निवेशित रहे, तो कंपाउंडिंग (Compounding) कैसे काम करती है. इसका बड़ा उदाहरण Nippon India Growth Mid Cap Fund है. इस म्यूचुअल फंड ने अपने लॉन्च के बाद से निवेशकों को ऐसा रिटर्न दिया है कि 31 साल पहले लगाए गए 1 लाख आज बढ़कर 4.38 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं.
Nippon India Growth Mid Cap Fund की शुरुआत 8 अक्टूबर 1995 को हुई थी. फंड हाउस के प्रदर्शन आंकड़ों के अनुसार, अगर किसी निवेशक ने लॉन्च के समय इसमें 1 लाख का एकमुश्त निवेश किया होता और उसे अब तक बनाए रखा होता, तो उसकी निवेश राशि बढ़कर 4.38 करोड़ से अधिक हो जाती. इस दौरान फंड ने लगभग 21.95% का वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न (CAGR) दिया.
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मिडकैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनका बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी कंपनियों से कम, लेकिन छोटी कंपनियों से अधिक होता है. इनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जोखिम भी लार्जकैप फंड की तुलना में अधिक रहता है. इसलिए ऐसे फंड आमतौर पर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं.
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निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के अनुसार, इस योजना ने अलग-अलग समयावधि में भी मजबूत प्रदर्शन किया है. फंड ने अपने बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI और कई अवधियों में BSE Sensex TRI की तुलना में बेहतर रिटर्न दर्ज किए हैं. हालांकि, बाजार से जुड़े निवेश में भविष्य का प्रदर्शन पहले जैसा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती.
इस फंड का प्रदर्शन एक बार फिर यह दिखाता है कि लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। शुरुआती वर्षों में रिटर्न भले सीमित दिखाई दें, लेकिन समय के साथ निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी दोबारा निवेशित होता है, जिससे कुल संपत्ति तेजी से बढ़ने लगती है।
वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले केवल पुराने रिटर्न देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए. निवेश से पहले इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है:-
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चूंकि, यह एक मिडकैप इक्विटी फंड है. इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है. यह उन निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता है, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं. बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन करने की क्षमता रखते हैं.
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है. कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें. India.com किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगा.
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