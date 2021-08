Mutual Fund Investment Plan: कई म्यूचुअल फंड कंपनियां बच्चों के लिए खास स्कीम चलाती हैं. इन स्कीमों ने अभी तक अच्छा रिटर्न दिया है. अगर बच्चों के लिए इन म्यूचुअल फंड योजनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें रोजगार के योग्य होने से पहले ही करोड़पति बनाया जा सकता है. खासकर, बच्चों के लिए इन म्यूचुअल फंड स्कीमों पर नजर डालें तो जहां उन्होंने एक साल में 50 फीसदी तक का रिटर्न दिया है, वहीं 5 साल में औसतन 15 फीसदी तक का रिटर्न दिया है.Also Read - How to become crorepati: करोड़पति बनने की कोई उम्र नहीं होती, आप कम समय में भी हासिल कर सकते हैं लक्ष्य, यहां जानें- कैसे?

जानिए- बच्चे कैसे बनेंगे करोड़पति

इन म्यूचुअल फंड स्कीमों ने लंबी अवधि में औसतन एक साल में 15 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. ऐसे में अगर यह मान लिया जाए कि हर साल औसतन 12 फीसदी रिटर्न ही मिलेगा तो बच्चे नौकरी पाने की उम्र यानी 25 साल की उम्र में आराम से करोड़पति बन जाएंगे. इसके लिए आपको केवल 5000 रुपये प्रति माह (Mutual Fund SIP) निवेश करना होगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 18 साल की उम्र होते ही करोड़पति बन जाए तो आपको हर महीने करीब 13000 रुपये का निवेश करना होगा. यह निवेश बच्चे के नाम या अपने नाम से किया जा सकता है.

आइए, जानते हैं कौन सी हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम, जो बच्चों को करोड़पति बना सकती हैं. साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पर वित्तीय बाजार के जानकारों की राय क्या है?

बच्चों के नाम पर निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड योजनाएं-

यूटीआई सीसीएफ- इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 51.92 फीसदी का रिटर्न दिया है. 25 अगस्त 2021 तक एनएवी के आधार पर रिटर्न की गणना.

टाटा यंग सिटिजन म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 51.53 फीसदी का रिटर्न दिया है. 25 अगस्त 2021 के एनएवी के आधार पर रिटर्न की गणना.

एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 41.23 फीसदी का रिटर्न दिया है. 25 अगस्त 2021 के एनएवी के आधार पर रिटर्न की गणना.

एक्सिस चिल्ड्रन गिफ्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 36.31 फीसदी का रिटर्न दिया है. 25 अगस्त 2021 के एनएवी के आधार पर रिटर्न की गणना.

एलआईसी एमएफ चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 32.78 फीसदी का रिटर्न दिया है. 25 अगस्त 2021 तक एनएवी के आधार पर रिटर्न की गणना.

आदित्य बिड़ला सन लाइफ बाल भविष्य योजना म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 26.02 फीसदी का रिटर्न दिया है. 25 अगस्त 2021 तक एनएवी के आधार पर रिटर्न की गणना.

एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 23.68 फीसदी का रिटर्न दिया है. 25 अगस्त 2021 तक एनएवी के आधार पर रिटर्न की गणना.

जानिए- वित्तीय बाजार के जानकारों की राय

जानकारों का कहना है कि कई म्यूचुअल फंड कंपनियां बच्चों के लिए विशेष योजनाएं चलाती हैं. अगर इनमें लंबे समय यानि 15 साल से लेकर 20 साल तक के लिए निवेश किया जाए तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. उनके मुताबिक म्यूचुअल फण्ड में जितना लंबा निवेश होगा उतना ही अच्छा माना जाता है. इसलिए अगर बच्चे के जन्म के समय निवेश की शुरुआत की जाए तो बच्चे की 18 से 25 साल की उम्र तक उसे आराम से करोड़पति बनाया जा सकता है.