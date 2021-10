New Fund Offer (NFO): अगर आप निवेश करके बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो हम यहां पर आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिसके लिए आपके पास अभी भी मौका है. आईटीआई म्यूचुअल फंड (ITI Mutual Fund) ने आईटीआई फार्मा और हेल्थकेयर फंड (ITI Pharma and Healthcare Fund) लॉन्च किया है. यह न्यू फंड आफर (NFO) 18 अक्टूबर यानी सोमवार से निवेश के लिए खुल गया है. इसमें 1 नवंबर 2021 तक पैसे लगा सकते हैं. यह फंड फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में निवेश करेगा और निफ्टी हेल्थकेयर टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क होगा. फार्मा सेक्टर में आगे तेजी का अनुमान है, जिसका फायदा इस स्कीम में मिल सकता है.Also Read - PPF Vs Mutual Fund: PPF और म्यूचुअल फंड दोनों में से निवेश के लिए क्या है बेहतर है, जानिए- किसमें ज्यादा है कमाई?

जानें- कम से कम कितना करना होगा निवेश? Also Read - Mutual Fund Investment: इन 5 म्यूचुअल फंड्स में करें निवेश, बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की टेंशन होगी दूर

ITI Pharma and Healthcare Fund में कम से कम 5, 000 रुपये निवेश करना जरूरी है. उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में कितना भी निवेश किया जा सकता है. Also Read - Foreign Investment: सेबी ने म्युचुअल फंडों के लिए विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 अरब डॉलर कर दी

फार्मा सेक्टर में नई ऊर्जा

NFO पर ITI Mutual Fund के सीईओ और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जॉर्ज हेबर जोसेफ का कहना है कि कोविड -19 महामारी ने भारतीय फार्मा सेक्टर को एक नई एनर्जी दी है. ITI Pharma and Healthcare Fund रिसर्च बैक्ड इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया के जरिए निवेशकों को एक अनूठा निवेश अनुभव दे सकता है. उनका कहना है कि फंड हाउस SQL के इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी का पालन करता है, जिसका मतलब है कि मार्जिन की सुरक्षा, कारोबार की गुणवत्ता और कम खर्च अपने निवेशकों को बेहतर निवेश अनुभव प्रदान करना.

एयूएम 2000 करोड़ रुपये के पार

ITI Mutual Fund ने अप्रैल 2019 में अपना परिचालन शुरू किया था और निवेशकों के लिए बाजार में 13 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च किए. फंड हाउस ने इस साल अगस्त 2021 तक 2000 करोड़ रुपये के एयूएम को पार कर लिया है. 31 अगस्त, 2021 तक कुल 2034 करोड़ रुपये के एयूएम में से इक्विटी एयूएम की हिस्सेदारी 1460 करोड़ रुपये थी. जबकि हाइब्रिड और डेट फंड की हिस्सेदारी 230 करोड़ रुपये और 344 करोड़ रुपये रही. अभी यह देश में 27 ब्रॉन्च के माध्यम से संचालित हो रहा है.

जानें- क्या होता है NFO

जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई नया फंड लॉन्च करती है तो यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही खुला होता है. फंड पोर्टफोलियो के लिए शेयर खरीदना इसका मकसद होता है और इसलिए इसके जरिये पैसा जुटाया जाता है. एक तरह से एक नए फंड की शुरुआत करने के लिए पैसा जुटाया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया को न्यू फंड ऑफर कहा जाता है. यह आईपीओ जैसा होता है, लेकिन आईपीओ नहीं होता.