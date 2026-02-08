Hindi Business Hindi

Mutual Fund Sip Investment Partial Withdrawal Or Taking Loan Which Is Safe

इमरजेंसी में पड़ गई पैसों की जरूरत, म्यूचुअल फंड विड्रॉल करें या गिरवी रखें? समझ लें आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही?

म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कंपाउंडिंग का जरिया होते हैं. जब आप इमरजेंसी में फंड्स को रिडीम कर लेते हैं, तो आप उस ग्रोथ को बीच में ही रोक देते हैं. म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बैंक के ब्याज से अधिक रिटर्न दे सकते हैं. ऐसे में निवेश तोड़ना गलत फैसला साबित हो सकता है.

बात जब इंवेस्टमेंट से बेहतर रिटर्न मिलने की हो, तो म्यूचुअल फंड्स का जिक्र होना जरूरी हो जाता है. म्यूचुअल फंड के जरिए छोटे निवेशक अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश कर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं. इसमें डायवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और लिक्विडिटी की भूमिका अहम होती है. कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, जब आपको दूसरों से पैसे उधार लेना पड़ता है या लोन की जरूरत पड़ती है. पर्सनल लोन, गोल्ड लोन या फिर दूसरे ऑप्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है. प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन के झमले और होते हैं. वहीं, समय से पहले लोन चुकाया, तो पेनाल्टी भी लग जाती है.

कम समय में बिना झमेले के पैसों का इंतजाम करना हो, तो हमारे मन में म्यूचुअल फंड को पार्शियल विड्रॉल करने या रिडीम करने का ख्याल आता है. लेकिन, इससे इंवेस्टमेंट रिटर्न पर असर पड़ता है. वहीं, आजकल म्यूचुअल फंड से लोन भी लिया जा सकता है. इन दोनों मामलों में हम तय नहीं कर पाते कि किसमें कम नुकसान होगा. इसलिए आइए समझते हैं इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ने पर आपको म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन करना चाहिए या लोन लेने का ऑप्शन सही रहेगा:-

लोन बनाम रिडेम्पशन में क्या बेहतर है?

जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचते हैं और पैसा वापस लेते हैं, तो उसे रिडेम्पशन (Redemption) कहा जाता है. इसका मतलब है कि आपने अपना निवेश भुना लिया. इसमें टैक्स लगता है और आपका रिटर्न भी प्रभावित होता है. मान लीजिए, आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड खरीदा था. अब उसकी वैल्यू 1.5 रुपये लाख हो गई है. उसे बेचकर आप वह 1.5 रुपये लाख निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा.

वहीं, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बिना उन्हें बेचे, गिरवी रखकर बैंक या NBFC से लोन लेते हैं, तो इसे लोन अगेन्स्ट म्यूचुअल फंड (LAMF) कहा जाता है. इसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा और आपका निवेश भी बना रहेगा. उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपके पास 2 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड हैं. बैंक आपको लगभग 60-70% तक यानी 1.2 रुपये से 1.4 रुपये लाख का लोन दे सकते हैं. इसे निकालकर आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं.

रिडेम्पशन के मुकाबले लोन लेना क्यों बेहतर?

म्यूचुअल फंड पर कब ले सकते हैं लोन?

अगर आपने म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट किया है. हर महीने पैसे कटते हैं. ठीक-ठाक फंड तैयार हो चुका है, तो आपको इसे गिरवी रखकर लोन मिल सकता है. म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रखकर लिए गए लोन का इंटरेस्ट रेट कम होता है. आमतौर पर इस प्रकार के लोन की ब्याज दर 9 से 11% तक होती है. अगर आप समय से पहले लोन चुका देते हैं, तो आपको पेनल्टी भी नहीं देनी पडे़गी. लोन लेने के समय तक आपका म्यूचुअल फंड मुनाफे में भी रहेगा.

म्यूचुअल फंड्स पर कैसे मिलता है लोन?

कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड की पोजिशन और कंडीशन को देखकर लोन देता है. इसमें आपके म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू को देखा जाता है.कई जगह आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा भी मिल जाती है.ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी आसान होता है. इससे आपको लोन भी जल्दी मिल जाता है. ICICI बैंक तो अपने चुनिंदा कस्टमरों को प्री-अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड्स पर लोन की सुविधा देती है.

कितना मिलता है लोन?

आपको मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने मार्केट की किस स्कीम में और कितना इंवेस्ट किया है. SBI डेब्ट म्यूचुअल फंड्स पर 85% तक लोन देता है. जबकि एक्सिस बैंक 75% तक लोन देता है.

क्या सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स पर मिलता है लोन?

हर म्यूचुअल फंड पर लोन नहीं मिलता.अगर आप म्यूचुअल फंड पर लोन लेने की बात सोच रहे हैं तो पहले अपने बैंक से इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें. मसलन, SBI सिर्फ अपने म्यूचुअल फंड्स स्कीम पर ही लोन देता है. कुछ बैंक इक्विटी फंड्स के लार्ज या स्मॉल कैप स्टॉक को देखकर लोन देते हैं.

कितना देना पड़ता है ब्याज?

पर्सनल लोन की तुलना में म्यूचुअल फंड पर लोन लेना आपके लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है. अगर हम इनकी ब्याज दर में तुलना करके देखें, तो SBI के पर्सनल लोन पर ब्याज दर 11.00% से शुरू किया जा रहा है.जबकि SBI के म्यूचुअल फंड पर लोन की ब्याज दर 8.50% से शुरू होती है.