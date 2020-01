अहमदाबाद: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि देश उन सभी निवेश का स्वागत करता है जो कानून का पूरी तरह से पालन करता है. उन्होंने ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन पर दिए गए बयान के एक दिन बाद यह बात कही. उन्होंने गुरुवार को कहा था कि अमेजन भारत में एक अरब डॉलर का निवेश कर कोई एहसान नहीं कर रही. गोयल ने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी बातों को गलत मतलब निकाला और उसे इस ढंग से पेश किया मानो ”मैंने अमेजन के बारे में कोई नकारात्मक बात कह दी है.”

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”मैं केवल इतना कह रहा हूं कि निवेश नियमों के अनुसार और नियमन के जरिये आना चाहिए.” गोयल ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में बड़े निवेश से छोटे व्यापारी प्रभावित नहीं होने चाहिए. उनके पास लाखों और करोड़ों रुपए तो नहीं हैं. वह यहां अहमदाबाद डिजाइन सप्ताह का उद्घाटन करने आये थे. तीन दिन का यह कार्यक्रम विभिन्न डिजाइन और आर्किटेक्चर संस्थानों के छात्रों के लिये है.

मंत्री ने कहा, ”हम सभी प्रकार के निवेश का स्वागत करते हैं. हालांकि अगर कोई निवेश कानून के दायरे से बाहर होता है तो जरूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई ही जाएगी”.

#WATCH Minister of Commerce Piyush Goyal speaks on his reported statement ‘…it’s not as if they (Amazon) are doing a favour to India when they invest a bn dollars.” He says, “..My statement should be seen in context. Investments are welcome but they should be within the law…” pic.twitter.com/VboRq0RYLr

