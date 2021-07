Myntra End Off Region Sale: मिंत्रा के ईओआरएस (Myntra End Off Region Sale) का पहला दिन 12 लाख से अधिक ग्राहकों के लिए खरीदारी की खुशी लेकर आया, जिन्होंने 40 लाख उत्पादों की खरीदारी की, जो मिंत्रा के लिए पहले दिन के ट्रैफिक सत्र (Traffic Session) में सबसे अधिक वृद्धि है. पहली बार टियर 2-3 से आने वाले लगभग 53 प्रतिशत ग्राहक मिंत्रा पर अपनी पहली खरीदारी करने आगे आए, जिससे 14वें संस्करण को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला. अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि में, एक मिलियन नए ग्राहकों ने मिंत्रा एप इंस्टॉल किया. Also Read - Chennai Super Kings Jersey IPL 2021: अब नए अंदाज में दिखेगी एमएस धोनी की सेना, चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में हुआ ये खास बदलाव

मुख्य हाईलाइट्स :

ग्राहकों ने अर्ली एक्सेस के दौरान 2.7 मिलियन उत्पाद खरीदे. अर्ली एक्सेस के दौरान 8.5 लाख से अधिक ऑर्डर दिए गए, जिनमें से लगभग 3.5 लाख मिंत्रा के इनसाइडर और लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्य हैं. बिक्री के पहले 12 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1.6 मिलियन उत्पाद बेचे गए. 3 जुलाई तक अर्ली एक्सेस से कुल 1.3 लाख आइटम डिलीवर किए गए. ग्राहकों ने हर सेकेंड में 8 ब्यूटी और पर्सनल केयर आइटम खरीदे.

पहले घंटे के दौरान 5 सबसे लोकप्रिय उत्पाद थे-

यूएस पोलो ब्लू सॉलिड टी-शर्ट – 5,225 रोडस्टर पुरुषों की ग्रे सॉलिड टी-शर्ट – 5,032 लक्मे आईकोनिक काजल – 4,651 नाइके मेन ब्लैक रेवोल्यूशन रनिंग शूज – 4,095 बोट ब्लैक एयरडोप्स – 3,053

मिंत्रा ने पहले दिन बीएयू पर 6 गुना की वृद्धि दर्ज की, जिसमें अधिकांश दुकानदारों ने पुरुषों के कैजुअल वियर, महिलाओं के वेस्टर्न वियर, पर्सनल केयर आदि के ऑर्डर दिए. शर्ट, कुर्ता, ड्रेस, टॉप, हेडफोन, ब्रा, स्मार्टवॉच और हैंडबैग में पिछले जून की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई. पुरुषों की जींस और स्ट्रीटवियर ने शीर्ष श्रेणियों में कब्जा किया, इसके बाद महिलाओं के वेस्टर्न वियर और एथनिक वियर हैं, जो कुल बिक्री का 50 प्रतिशत से अधिक है.

अर्ली एक्सेस के दौरान ग्राहकों ने 3 मिलियन से अधिक आइटम खरीदे, जिनमें ज्यादातर टी-शर्ट, कुर्ता, टॉप, शर्ट शामिल थे.

कुछ टॉप ब्रांड टॉमी हिलफिगर, लेविस, जैक एंड जोन्स, यूसीबी, एचएंडएम, फ्लाइंग मशीन, नौटिका, बीबा, वेरो मोडा, ओनली, मैंगो, लिबास, वरंगा, नाइके, प्यूमा, स्केचर्स, क्रोक्स, बोट, एप्पल, फॉसिल थे.

अपडेट के बारे में बोलते हुए, मिंत्रा के सीईओ अमर नगरम ने कहा, “ईओआरएस का पहला दिन हमेशा हमारे साथ-साथ दुकानदारों और हमारे भागीदारों के लिए सबसे रोमांचक समय होता है. अब तक के सबसे बड़े उद्घाटन दिवस के साथ, यह ईओआरएस इस बात का प्रमाण है कि ग्राहक कैसे मिंत्रा में अपना विश्वास बनाए रख रहे हैं.”

पहले दिन सभी क्षेत्रों में ग्राहकों की जबरदस्त मांग देखने को मिली. मुंबई और पुणे ईओआरएस के दिसंबर 2020 संस्करण में और टियर 2/3 शहरों में सबसे अधिक वृद्धि दिखा रहे हैं – दक्षिण से मैसूर, मैंगलोर, पूर्व से भुवनेश्वर और कटक, उत्तर पूर्व से शिलांग और गुवाहाटी, मध्य भारत से भोपाल और नागपुर, ईओआरएस के इस संस्करण में उत्तर से लुधियाना और भटिंडा, पश्चिम से नासिक और उदयपुर का योगदान रहा है.

पहली बार आने वाले ग्राहकों में से लगभग 53 प्रतिशत टियर 2-3 और उसके बाद के थे, जिनमें सबसे अधिक खरीदार गुवाहाटी, भुवनेश्वर, देहरादून और इंफाल, उदयपुर, शिलांग से क्रमश: टियर 2 और 3 शहरों से आए थे.

छह दिवसीय यह आयोजन 8 जुलाई को समाप्त होगा और 18,000 से अधिक किराना भागीदारों के लिए आय के अवसर को बढ़ाएगा, जो महानगरों, टियर 2-3 और उससे आगे के 27,000 पिन कोड में अपनी सामग्री को वितरित करेंगे.

(With IANS Inputs)