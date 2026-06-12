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पब्लिक मनी पर बड़ा खेल! 2172 करोड़ का दावा, 579 करोड़ में सेटलमेंट, NARCL-IDRCL के फैसले पर उठे बड़े सवाल

NARCL IDRCL Loan Settlement: ज़ी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने बैंक NARCL और IDRCL के लोन सेटलमेंट में की गई बड़ी विसंगतियों का पर्दाफाश किया है. एग्सन ग्लोबल मामले में स्वीकृत दावे और अंतिम सेटलमेंट के बीच करीब 1,593 करोड़ रुपये के नुकसान पर कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

Written by: India.com News Desk
Published: June 12, 2026, 2:10 PM IST
NARCL IDRCL
एनएआरसीएल लोन सेटलमेंट विवाद (इमेज AI से है)

परिवेश वात्स्यायन | राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL) के लोन सेटलमेंट प्रक्रियाओं में नियमों की कथित अनदेखी का एक बड़ा मामला सामने आया है. जी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की हालिया पड़ताल में पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ और पारदर्शिता की कमी को लेकर गंभीर वित्तीय सवाल उठाए हैं. बता दें कि ये पूरा मामला एग्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के भारी-भरकम लोन सेटलमेंट और दिल्ली के मशहूर होटल हयात रीजेंसी की वित्तीय विसंगतियों से जुड़ा हुआ है.

2172 करोड़ का क्लेम और 579 करोड़ में सेटलमेंट

इंवेस्टिगेश टीम को मिले डॉक्यूमेट्स के अनुसार, एग्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में NARCL और IDRCL की स्वीकृत दावा राशि कुल 2,172 करोड़ रुपये थी. इस मामले के समाधान के लिए बनाई गई वित्तीय लेनदारों की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में अकेले NARCL के पास 100 प्रतिशत वोटिंग राइट्स यानी मतदान के अधिकार थे. वित्तीय लेनदारों की तरफ से फैसला लेने और सेटलमेंट की पूरी कमान अकेले NARCL के ही हाथों में सुरक्षित थी. लेकिन, जब इस मामले में ऋणमुक्ति प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) जारी किया गया, तो आंकड़े पूरी तरह बदल चुके थे, बेहद चौंकाने वाले थे. इस पूरे ऋण मामले का निपटान केवल 550 करोड़ रुपये मूलधन और 29.24 करोड़ रुपये के डिलेड इंटरेस्ट यानी कुल करीब 579.24 करोड़ रुपये में कर दिया गया.

1593 करोड़ रुपये के नुकसान पर उठते सवाल

स्वीकृत दावे, 2,172 करोड़ रुपये और अंतिम सेटलमेंट राशि 579.24 करोड़ रुपये के बीच का सीधा अंतर लगभग 1,593 करोड़ रुपये का है. वित्तीय विश्लेषकों और जांच दल का मुख्य सवाल यह है कि इतनी बड़ी छूट या नुकसान की प्राइस डिस्कवरी का कोई पब्लिक रिकॉर्ड क्यों मौजूद नहीं है? आखिर किस नियम या मूल्यांकन के आधार पर करदाताओं के पैसों की इतनी बड़ी छूट निजी डिफाल्टरों को दे दी गई?

हयात रीजेंसी दिल्ली का विवाद

वहीं, एक और मामले में दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित हयात रीजेंसी होटल के लोन सेटलमेंट में विसंगतियों से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है. इस होटल पर एक समय छह बड़े बैंकों का भारी कर्ज बकाया था. ऋण न चुका पाने के कारण जब बैंकों द्वारा होटल को जब्त करने की नौबत आई, तो प्रबंधन ने लोन सेटलमेंट की पेशकश की. इस सेटलमेंट पर जब सवाल उठे, तो मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हयात रीजेंसी की वास्तविक वैल्यूएशन, बैंकों के मूल रिकॉर्ड और बकाया वित्तीय डेटा का पूरा ब्यौरा तलब किया है, और ये मामला अभी न्यायालय के सामने विचाराधीन है.

ज़ी मीडिया के ईमेल पर NARCL मौन

इस पूरे मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ज़ी मीडिया की टीम ने बीते 1 जून को ईमेल के जरिए NARCL प्रबंधन को विस्तृत और स्पष्ट सवाल भेजे थे. 9 जून तक उनके आधिकारिक जवाब का इंतजार करने के बाद, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो 10 जून को ज़ी मीडिया का संवाददाता खुद मुंबई स्थित NARCL के दफ्तर पहुंचे. हालांकि, वहां भी कंपनी की तरफ से इस विषय पर कोई जवाब देने के लिए सामने नहीं आया. वहीं, इस वित्तीय अनदेखी और संदिग्ध सेटलमेंट प्रक्रिया को देखते हुए ज़ी मीडिया की टीम अब इस पूरे मामले को केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के संज्ञान में लाने का प्रयास कर रही है.

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