1000 रुपये के मंथली इंवेस्टमेंट पर फिक्स हो जाएगी 1 लाख की पेंशन,कमाल की है ये स्कीम, टैक्स में भी होगी सेविंग

अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.यह एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट इंवेस्टमेंट स्कीम है, जो न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, बल्कि टैक्स सेविंग और मार्केट से जुड़ी ग्रोथ का मौका भी देती है.

पैसा हर किसी की जरूरत है. लेकिन, इस जरूरत के लिए जिंदगी भर काम कोई नहीं करना चाहता. चाहे सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर… हर एम्प्लॉयी का यही प्लान होता है कि नौकरी करते हुए किसी तरह इतने पैसे जोड़ लें कि रिटायरमेंट पर घर बैठे इनकम होती रहे. अगर आप भी बुढ़ापे में हम महीने पेंशन चाहते हैं, तो सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश कर सकते हैं. अगर आप 1000 रुपये का मंथली इंवेस्ट भी करते हैं, तो आपकी 1 लाख रुपये तक की पेंशन फिक्स हो जाएगी.

कब लॉन्च हुआ था NPS?

NPS एक स्कीम है, जिसे भारत सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था. इसका मकसद लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी और भरोसेमंद इनकम देना है. इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) रेगुलेट करती है. शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया.

NPS के फायदे

इससे रिटायरमेंट फंड जमा होता है. सालाना 2 लाख रुपये तक की टैक्स रिलीफ मिलती है.इसमें EPF और PPF से ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है.ये पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से सेफ रहती है.दूसरे इंवेस्टमेंट ऑप्शन के मुकाबले चार्जेज कम होते हैं, जिससे आपको लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलता है.जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तो इसके तहत 60% पैसा टैक्स-फ्री निकल सकता है.वहीं, 40% पैसा पेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती है.

NPS अकाउंट खुलवाने की शर्तें?

कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट NPS अकाउंट खुलवा सकता है. इसके लिए उसकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए. नौकरीपेशा, व्यापारी, फ्रीलांसर, स्वरोजगार से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

कैसे बनती है पेंशन?

इस स्कीम में निवेश करने वाला व्यक्ति हर महीने या सालाना एक तय रकम जमा करता है. यह पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की ओर से शेयर मार्केट, सरकारी बॉन्ड और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है. जब निवेशक की उम्र 60 साल होती है, तो उसे जमा रकम का एक हिस्सा लम्पसम (एकमुश्त) मिल जाता है. बाकी रकम से उसे हर महीने पेंशन मिलती रहती है.

1 लाख की पेंशन चाहिए तो कितना करना होगा इंवेस्ट?

NPS कैल्कुलेटर के मुताबिक, अगर आप 21 साल से NPS में निवेश शुरू करते हैं, तो अगले 40 साल तक आपको हर महीने 1000 रुपये का निवेश करना होगा. पेंशन के लिए आपको एन्युटी खरीदनी होगी.आपको एन्युटी प्लान में कुल कॉर्पस का 50% निवेश करना होगा. निवेश पर अनुमानित रिटर्न 12% सालाना रखें,रिटायरमेंट पर कुल कॉर्पस 3,50,44,023 रुपये (3.51 करोड़ रुपये) हो जाएगा. आपकी पेंशन वेल्थ 1,75,22,012 रुपये यानी (1.75 करोड़ रुपये) हो जाएगी.ऐसे में मंथली पेंशन 1,16,800 रुपये होंगे.

टैक्स में मिलेगी या नहीं?

अगर कोई एम्प्लॉयी NPS में इंवेस्ट करता है, तो उसे 13.7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.नए टैक्स स्लैब के अनुसार 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है. वहीं, 14% NPS कॉन्ट्रिब्यूशन पर एडिशिनल रिबेट है. ऐसे में अगर आपकी सैलरी 13.7 लाख रुपये सालाना तक है. आप NPS में निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा.

NPS अकाउंट कैसे खोल सकते हैं?

NPS अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है. ऑनलाइन के लिए eNPS पोर्टल https://enps.nsdl.com या https://enps.kfintech.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. ऑफलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑफिशियल NPS सेवा केंद्र (POP-Points) से अकाउंट खोल सकते हैं.

कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

NPS अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए वोटर आईडी, बैंक अकाउंट,पासपोर्ट साइज फोटो, एक्टिव मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की जरूरत होगी.