PM मोदी ने पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगा रखा है पैसा, लाखों में मिलेगा रिटर्न, बचेगा मोटा टैक्स

PM मोदी ने NSC निवेश के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट भी करा रखा है. (PTI)

टैक्स सेविंग और बेहतर रिटर्न के लिए आमतौर पर हम बैंक या मार्केट की स्कीम के बारे में सोचते हैं. लेकिन, पोस्ट ऑफिस की स्कीमों को खंगालना भूल जाते हैं. बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस भी सेविंग और इंवेस्टमेंट की स्कीम चलाते हैं. इसमें गारंटीड रिटर्न तो मिलता ही है और कोई रिस्क भी नहीं रहता. पोस्ट ऑफिस के कई छोटी-बड़ी सेविंग स्कीम हैं. इनमें नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट काफी लोकप्रिय है.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट डाकघर एक फिक्स्ड इनकम इंवेस्टमेंट स्कीम है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर के आप बैंक FD से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. इसमें आप मोटा टैक्स भी बचा सकते हैं. खुद PM मोदी ने इस स्कीम में निवेश कर रखा है. अगर आप अपना इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो डायवर्सिफाई बनाए रखना चाहते हैं. गारंटीड रिटर्न पाना चाहते हैं और इसपर टैक्स में छूट भी चाहिए, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट खोलना फायदेमंद रहेगा.

कौन खोल सकता है NSC अकाउंट?

कोई भी भारतीय नागरिक NSC अकाउंट खोल सकता है. इस स्कीम में बच्चों के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है.

अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है, तो उसके नाम पर माता-पिता की ओर से अकाउंट खोला जा सकता है.

10 साल की उम्र में बच्चा अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकता है. वहीं, वयस्क होने पर उसे अकाउंट की पूरी जिम्मेदारी मिल जाती है. इसके अलावा एक 18 साल की उम्र का व्यक्ति खुद या माइनर व्यक्ति की ओर से NSC में निवेश कर सकता है.

इस अकाउंट को 3 एडल्ट के नाम पर जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है.

हालांकि, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (HUFs), ट्रस्ट्स, प्राइवेट व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और अनिवासी भारतीयों को NSC में अकाउंट खोलने की परमिशन नही है.

कितनी है इंवेस्टमेंट लिमिट?

NSC स्कीम में इंवेस्टमेंट की शुरुआत आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये या इससे भी ज्यादा की रकम से कर सकते हैं. इंवेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं की गई है. अगर आप बैंक से कर्ज ले रहे हैं, तो आप NSC को सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं.

NSC में PM मोदी ने कितना लगाया है पैसा?

2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान PM मोदी ने नॉमिनेशन के समय अपने एफिडेविड में NSC में निवेश का जिक्र किया था. PM मोदी के चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने NSC में 9.12 लाख रुपये का निवेश कर रखा है. ये अमाउंट अभी 2 लाख रुपये बढ़ गया है.

कितना मिलता है ब्याज?

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का मौजूदा इश्यू, VIII इश्यू है. फिलहाल इसपर 7.7% के रेट से ब्याज मिल रहा है.

कितने साल का लॉकिंग पीरिएड?

लॉक इन पीरियड अगर आप अपना निवेश निकालना चाहते हैं, तो आपको 5 साल का इंतजार करना होगा. इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया है. यानी आप अपना पैसा 5 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे.

कितनी तरह से लगा सकते हैं पैसा?

NSC में आप तीन तरह से निवेश कर सकते हैं- सिंगल, जॉइंट A टाइप और जॉइंट B टाइप. आप 1 साल से पहले NSC ट्रांसफर नहीं कर सकते. लेकिन, अगर कोर्ट NSC होल्डर की मौत की स्थिति में इसे ट्रांसफर करने का आदेश देती है तो ऐसा किया जा सकता है. इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस NSC को ट्रांसफर किया जा रहा है वह खरीदने लायक है. अगर NSC को नाबालिग को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो परेंट्स के साइन जरूरी हैं.

NSC से कैसे बना सकते हैं 22 लाख रुपये का फंड?

NSC स्कीम में आप एक बार में 15 लाख रुपये इंवेस्ट करें. इस स्कीम में आपको 7.7% के हिसाब से सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है. NSC का टेन्योर 5 साल है. यानी आप 5 साल पहले पैसे निकाल नहीं सकते. 5 साल बाद 21,73,551 रुपये मिलेंगे. यानी 15 साल बाद आपको 6,73,551 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा.

टैक्स में कितनी मिलेगी छूट?

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत उस पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. NSC में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये निवेश करके इस पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.

