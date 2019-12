नई दिल्ली: साइरस मिस्त्री को बुधवार को बड़ी जीत मिली. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मिस्त्री को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बहाल करने का आदेश दिया.

नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने साइरस मिस्त्री की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में बहाल कर दिया.

National Company Law Appellate Tribunal(NCLAT) allows the plea of Cyrus Mistry and reinstated him as Chairman of Tata Sons. NCLAT set aside the board order of October 24(2017) which had removed Mistry as Chairman. NCLAT also said that Mistry’s removal was illegal. (file pic) pic.twitter.com/to8UNVsEmI

— ANI (@ANI) December 18, 2019