क्रेडिट कार्ड से कभी न करें ऐसे 7 ट्रांजैक्शन, क्रॉस हो गई ये लिमिट तो घर पर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना गलत नहीं है. कभी-कभार दोस्तों या परिवार को देना भी गैरकानूनी नहीं है. लेकिन, सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए बार-बार ऐसा करना टैक्स नोटिस और भारी पेनल्टी की वजह बन सकता है.

ATM से कैश निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी न करें.

आज के समय में क्रेडिट कार्ड हमारी फाइनेंशियल लाइफ का अहम हिस्सा बन चुके हैं. इमरजेंसी के समय जब हमें पैसों की जरूरत हो और कहीं से मदद न मिले, तो क्रेडिट कार्ड बहुत बड़ा सहारा साबित होता है. ये एक ऐसा कार्ड है, जो आपको पहले खर्च करने की सुविधा देता है. रेस्टोरेंट बिल, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल बुकिंग, OTT सब्सक्रिप्शन हर जगह इनका इस्तेमाल आम बात है.

हालांकि, हर खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं होता. कुछ हालात ऐसे होते हैं जब कार्ड का उपयोग करने से आपकी क्रेडिट हेल्थ, CIBIL स्कोर, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर बुरा असर पड़ सकता है. यहां तक कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस तक मिल सकता है.

कितनी लिमिट तक खर्च करना चाहिए क्रेडिट कार्ड
अगर आपकी कुल क्रेडिट लिमिट 5 लाख है, तो आपको सिर्फ इसका 30% से 40% रेशियो ही खर्च करना चाहिए. अगर आप बार-बार लिमिट के करीब खर्च करते हैं, तो इससे आपका CIBIL स्कोर गिर सकता है. ऐसा होने पर भविष्य में लोन या नई कार्ड लिमिट बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है.

इन 7 कामों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बेवकूफी:-

  • ATM से कैश निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी न करें. ऐसा करते ही आप पर 2.5% से 3% तक का कैश एडवांस चार्ज, साथ ही हर दिन का ब्याज लगने लगता है, वो भी बिना किसी ग्रेस पीरियड के. जैसे ही आपने पैसा निकाला, उसी दिन से ब्याज की गिनती शुरू हो जाती है.
  • अगर आप किसी महंगे गैजेट की खरीदारी सिर्फ क्रेडिट कार्ड के भरोसे कर रहे हैं और आपके पास बिल पेमेंट को लेकर कोई बैलेंस नहीं है, तो आपको कतई ऐसा नहीं करना चाहिए. ये कदम आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है.
  • सिर्फ क्रेडिट कार्ड के दम पर ट्रैवलिंग प्लान करना भी बेवकूफी भरा फैसला होगा. क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड पूरा बिल पे नहीं कर पाते और हर बार मिनिमम अमाउंट ड्यू ही पे कर पाते हैं, तो इससे आपका ब्याज ही बढ़ेगा.
  • क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट्स में सावधानी बेहद जरूरी है. अगर वेबसाइट का नाम या URL संदिग्ध लगे या उसमें HTTPS सिक्योरिटी नहीं है, तो वहां कार्ड डिटेल्स शेयर करना खतरे से खाली नहीं होगा. इससे आप आगे जाकर साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं.
  • अगर आपके पास पहले से पर्सनल लोन, EMI या अन्य देनदारियां हैं, तो क्रेडिट कार्ड से EMI भरना या नया खर्च जोड़ना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा सकता है. ऐसे में डेबिट कार्ड या UPI ट्रांजैक्शन बेहतर विकल्प है.
  • क्रेडिट कार्ड के भरोसे आपको कोई जमीन या प्लॉट का सौदा कभी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से ये आपको कर्ज के जाल में खींच ले जाएगा.
  • अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी और को करने न दें. न ही इससे किसी को लोन दें. ऐसे करने पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार में आ सकते हैं.

कब आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस?
अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड बिल एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो बैंक और कार्ड कंपनियां इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती हैं. इसे Statement of Financial Transactions (SFT) कहा जाता है. इस लिमिट को पार करते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्टिव हो जाता है.

किस सेक्शन के तहत आ सकता है नोटिस?
आमतौर पर ऐसे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट Section 142(1) के तहत नोटिस भेजता है. इसमें आपसे खर्च से जुड़ी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स और सफाई मांगी जाती है. अगर ज्यादा जांच की जरूरत पड़ी, तो आगे और स्क्रूटनी हो सकती है. इसके अलावा, टैक्स विभाग बैंक या कार्ड कंपनी से सीधे जानकारी लेने के लिए Section 133(6) के तहत नोटिस भेज सकता है.

अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें?
सबसे जरूरी है कि आप अपने सभी ट्रांजैक्शन्स के सबूत संभालकर रखें. जैसे बैंक स्टेटमेंट, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिला रीइम्बर्समेंट या खर्च से जुड़े बिल और रसीदें. नोटिस का जवाब देते समय साफ-साफ बताएं कि कार्ड किसने इस्तेमाल किया था और पैसे किस तरीके से वापस मिले. अगर जरूरत पड़े, तो जिन लोगों ने कार्ड इस्तेमाल किया था, उनसे लिखित कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं.

अगर जवाब से इनकम टैक्स संतुष्ट न हो तो?
अगर टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ, तो वह इस खर्च को अनडिक्लेयर्ड इनकम यानी अघोषित आय मान सकता है. ऐसे में Section 69C या Section 68 के तहत टैक्स, ब्याज और पेनल्टी लग सकती है. कुछ मामलों में आपकी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी की जांच हो सकती है. अगर गंभीर स्थिति हुई, तो कार्ड कंपनी आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक भी कर सकती है.

