New Changes From 1st October: 1 अक्टूबर से आपको सरकार की ओर से कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे. 1 अक्टूबर की शुरुआत होते ही बैंक, वेतन, पेंशन, रसोई गैस की कीमतों से लेकर कई बदलाव होंगे, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे. अगले महीने से रोजमर्रा की कई चीजें बदल जाएंगी और ये बदलाव अलग -अलग होंगे.

जानिए- 1 अक्टूबर से क्या- क्या बदलेंगे?

पेंशन में बदलाव

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम 1 अक्टूबर से बदलेंगे. अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है.

चेक बुक नियम

1 अक्टूबर से तीन बैंकों का चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएगा. इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक हैं. जिनका हाल ही में अन्य बैंकों के साथ विलय हुआ है. बैंकों के विलय से खाताधारकों के अकाउंट नंबर, IFSC और MIC कोड में बदलाव के कारण बैंकिंग सिस्टम भी 1 अक्टूबर, 2020 से पुरानी चेकबुक को रिजेक्ट कर देगा.

ऑटो डेबिट कार्ड नियम

1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम लागू होंगे. इसके तहत, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होगा जब तक ग्राहक की मंजूरी न हो.

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें

1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा. घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं.