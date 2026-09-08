New Labour Codes: सैलरी के साथ अब बोनस का भी तगड़ा फायदा! 20% तक मिलेगा पैसा, जानें किसकी भरेगी जेब

New Labour Code: भारत में पहले 29 अलग-अलग लेबर लॉज थे. इन्हें लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था. इसलिए सहूलियत के लिए इन्हें 4 कोड्स में समेट दिया गया है. इसमें न्यू लेबर कोड भी शामिल है.

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सरकार ने न्यू लेबर कोड के मुख्य प्रावधान 21 नवंबर 2025 से प्रभावी किए थे. (सांकेतिक फोटो)

29 श्रम कानूनों को मर्ज करके बनाया गया 4 कोड

नए लेबर कोड से ग्रेच्युटी के नियम भी बदले

नए कोड में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और गिग वर्कर्स को भी फायदा

ओवर टाइम और लीव इनकैशमेंट रूल में हुए बदलाव

नौकरीपेशा लोगों के लिए नए लेबर कोड से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. नए नियमों के तहत कुछ कर्मचारियों को उनकी मजदूरी के आधार पर सालाना बोनस मिल सकता है. पात्र कर्मचारियों के लिए यह बोनस कम से कम 8.33% और मैक्सिमम 20% तक हो सकता है. न्यू लेबर कोड में बोनस को लेकर केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से मंगलवार (8 सितंबर) को नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं. आइए समझते हैं नए लेबर कोड को लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ? बोनस का फायदा किसे मिलेगा और इसका कैल्कुलेशन कैसे होगा?

कब लागू हुआ था लेबर कोड?

सरकार ने पिछले साल 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं. अलग-अलग 29 श्रम कानूनों को मर्ज करके ये 4 कोड बनाए गए हैं. ये कोड- वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी-हेल्थ पर हैं. ये 4 कोड हैं-कोड ऑन वेजेज (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (2020) और OSHWC कोड (2020). नए कोड से अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-सुरक्षा की फुल गारंटी मिलेगी. नए कोड से ग्रेच्युटी के नियम भी बदल गए हैं. फिक्स्ड टर्म स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और गिग वर्कर्स को अब 5 साल के बजाय 1 ही साल की सर्विस पर ग्रेज्युटी बेनिफिट दिया जाएगा.

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वैधानिक बोनस को लेकर जारी हुआ नोटिफिकेशन

मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 21,000 प्रति महीने तक की सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयी वैधानिक बोनस (Statutory Bonus) के दायरे में आ सकते हैं. इसके लिए कर्मचारी का संबंधित अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन काम करना जरूरी है. हालांकि, वास्तविक कैल्कुलेशन सिर्फ कर्मचारी की कुल CTC देखकर नहीं की जा सकती. बोनस के लिए कानून में निर्धारित ‘wages’ की परिभाषा और संबंधित कैल्कुलेशन नियमों को देखना जरूरी होगा.

नए लेबर कोड में ‘वेज’ की परिभाषा भी अहम

नए श्रम कानूनों में ‘wages’ की परिभाषा को लेकर भी काफी बदलाव हुए हैं. श्रम मंत्रालय के मुताबिक इसमें सैलरी, अलाउंस या दूसरे पर्क (सैलरी के अलावा मिलने वाला पैसा) से जुड़ी व्यवस्था शामिल होती है, जबकि कानून में कुछ विशेष अपवाद भी दिए गए हैं. यही वजह है कि किसी एम्प्लॉयी की कुल सैलरी या CTC देखकर सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसे कितना वैधानिक बोनस मिलेगा.

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किस बेसिस पर मिलेगा बोनस?

Code on Wages, 2019 की धारा 26(1) के तहत ₹21,000 तक मंथली सैलरी पाने वाला एम्प्लॉयी वैधानिक बोनस के लिए पात्र हो सकता है, बशर्ते वह अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो. पात्र एम्प्लॉयी को सालाना बोनस कम से कम 8.33% और अधिकतम 20% तक मिल सकता है. हालांकि, बोनस का कैल्कुलेशन एम्प्लॉयी की पूरी वास्तविक सैलरी पर नहीं होती. इसके लिए कानून में एक फॉर्मूला तय किया गया है.

कितना बनेगा बोनस?

बोनस का कैल्कुलेशन तय सैलरी प्रभावी रूप से 7,000 रुपये महीना या लागू मिनिमम सैलरी, इनमें से जो ज्यादा हो, वह होगी. बोनस कैल्कुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा. ये फॉर्मूला है- सालाना बोनस – (मिनिमम सैलरी या 7000 रुपये) × 8.33% × 12 (एक साल). इसे मिस्टर A के उदाहरण से समझते हैं. मिस्टर A मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं. उनकी मिनिमम सैलरी 12000 रुपये है, जो 7000 रुपये के बेस प्राइस से ज्‍यादा है. इसलिए 12000 × 8.33% × 12 = 11,995 रुपये. मतलब 12,000 रुपये मिनिमम सैलरी वाले एम्प्लॉयी का सालाना बोनस कम से कम 11,995 रुपये होगा.

21 हजार से ज्यादा कमाने वालों का क्या?

अगर किसी एम्प्लॉयी की मंथली इनकम 21,000 से ज्यादा है, तो वह इस वैधानिक बोनस व्यवस्था के तहत अनिवार्य बोनस का पात्र नहीं माना जाएगा. 21,000 से ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाला एम्प्लॉयी इस वैधानिक बोनस फ्रेमवर्क से बाहर हो जाता है. इस कानून के तहत एम्प्लॉयर पर बोनस देने की कानूनी बाध्यता नहीं रहती. हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे कर्मचारियों को कंपनी कभी बोनस दे ही नहीं सकती. कंपनी की अपनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट या किसी अन्य व्यवस्था के तहत बोनस या इंसेंटिव मिल सकता है.

कब तक मिलेगा बोनस?

‘कोड ऑन वेजेज, 2019’ की धारा 39 (1) के मुताबिक, एम्प्लॉयी को बोनस के तौर पर दी गई सभी रकम का पेमेंट अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 8 महीने के भीतर देना होगा. अगर एम्प्लॉयर समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण बताते हुए अप्लाई करता है, तो इस अवधि को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है. ‘पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965’ की धारा 19 में भी अकाउंटिंग साल खत्म होने के बाद 8 महीने की समय-सीमा तय की गई थी.

बोनस को लेकर विवाद हो तो क्या होगा?

न्यू लेबर कोड (कोड ऑन वेजेस) की धारा 39(2) बोनस से जुड़े विवादों पर स्थिति साफ करती है. ऐसे मामले में नियम लागू होने या समझौते के प्रभावी होने की तारीख से एक महीने के भीतर बोनस का पेमेंट करना होगा. अगर विवाद बोनस की ज्यादा दर को लेकर है, यानी एम्प्लॉयी मिनिमम बोनस से ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, तो कंपनी को विवादित अतिरिक्त राशि रोकने का अधिकार हो सकता है. लेकिन कम से कम 8.33% का मिनिमम बोनस अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 8 महीने के भीतर देना होगा. विवाद सिर्फ अतिरिक्त राशि को लेकर होने पर कंपनी मिनिमम बोनस नहीं रोक सकती.

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