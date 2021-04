New Financial Year Begins Today: 1 अप्रैल से नये वित्त वर्ष 2021-22 (New Financial Year 2021-22) का प्रारंभ हो गया है. नये वित्त वर्ष (New Financial Year) की शुरुआत से ही अब उपभोक्ताओं को महंगाई (Inflation) की मार झेलनी पड़ेगी. आज से कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर असर होगा. 1 अप्रैल से टीवी (TV), एयर कंडीशनर (AC), फ्रिज, कार, बाइक सबके दाम बढ़ा दिए गए हैं. Also Read - Weird News: चोर को मिला उम्मीद से ज्यादा Cash, देख आ गया हार्ट अटैक

आज से हवाई सफर होगा महंगा

1 अप्रैल से नये वित्त वर्ष की शुरुआत के पहले ही दिन हवाई यात्रा करना महंगा हो गया है. डीजीसीए (DGCA) ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस (ASF) को आज से बढ़ा दिया है. इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही यात्राओं के लिए बढ़ोतरी की गई है. अब घरेलू यात्रियों से से 160 रुपए की जगह 200 रुपए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के रूप में वसूले जाएंगे. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस को 5.2 डॉलर से बढ़ाकर 12 डॉलर कर दिया गया है.

आज से बढ़े टीवी के दाम

बीते आठ माह में पैनल की कीमतों में हर माह में बढ़ोतरी की गई है. पैनासोनिक (Panasonic), हायर (Haier) और थॉमसन (Thomson) ब्रांड्स के टीवी महंगे हो गए. आज टीवी की कीमतों में कम से कम 2,000-3,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, 32 इंच स्क्रीन वाली टीवी की कीमत 5,000-6,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है.

स्टील की कीमतों में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद

1 अप्रैल से स्टील के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. चार माह की अवधि में स्टील की कीमतें नवंबर 2020 में 45,000 रुपए से बढ़कर करीब दोगुनी हो गई हैं और मार्च 2021 में 72,000 रुपए हो गईं. आज से स्टील की कीमतों में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं.

कार-बाइक के दाम भी बढ़े

नये वित्त वर्ष के पहले ही दिन से कार-बाइक खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. मारुति सुजुकी समेत सभी ऑटो कंपनियां पहले ही 1 अप्रैल से गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि करने का ऐलान कर चुकी हैं. स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी होने से लागत में बढ़ोतरी हो रही है. जिससे कंपनियों को यह फैसला लेना पड़ा. हालांकि, अभी तक यह नहीं बताया गया है कि कंपनियों कार-बाइक के दाम में कितनी बढ़ोतरी करेंगी. .

फ्रिज और एसी के दाम बढ़े

गर्मियों में सबसे अधिक काम आने वाली दोनों ही चीजों फ्रिज और एसी के दाम आज से बढ़ा दिए गए हैं. कंपनियों ने पहले ही एसी और फ्रिज के दाम बढ़ाने की घोषणा की थी. फ्रिज और एसी की कीमतें 5 से 10 फीसदी तक बढ़ ने की संभावना जताई जा रही है. मेटल और कंप्रेसर की कीमतें जो इंपोर्ट करके मंगाई जाती है. इंपोर्ट महंगा होने से एसी के दामों में बढ़ोतरी की गई है.

यूपी में आज से जाम भी महंगा

यूपी में तो आज से शराब की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं. 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में नया आबकारी सत्र शुरू होता है. इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने वोदका, विदेशी शराब और स्कॉच वाइन पर परमिट फीस बढ़ा दी है.