New Income Tax Portal: वित्त मंत्रालय आज इनटैक्स का नया पोर्टल www.incometax.gov.in लॉन्च करने जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि यह नया पोर्टल अत्याधुनिक और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा आसान बनाया गया है. जिससे आयकरदाताओं को रिटर्न फाइल करना अब ज्यादा आसान हो जाएगा. फिलहाल, आयकरदाता इनकम टैक्स रिटर्न आदि www.incometaxindiafiling.gov.in पर रिटर्न आदि फाइल कर रहे थे. इसके साथ, ऑडिट रिपोर्ट और कई अन्य फॉर्म भी भरे जा रहे थे. पिछले कुछ वर्षों में, फेसलेस असेसमेंट के लिए कई अन्य तरह के मोड्यूल जोड़े गए हैं. ये सब इसके कांप्लायंस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं.

जानिए- क्या आ रही थीं समस्याएं

पहले का पोर्टल फिलहाल अच्छी तरह से काम कर रहा है. लेकिन जब रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आती थी, तो उस समय भीड़ बढ़ने पर इसमें दिक्कतें आने लगती थीं. इसके अलावा, इनकम टैक्स जमा करने वाले लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने में कठिनाइयां आती थी. इसके अलावा कई आयकरदाता इसमें कन्फ्यूज हो जाते थे.

जानिए- अब नए पोर्टल में क्या होगा सुधार?

1- अब इस नए पोर्टल से आयकरदाता आसानी से रिटर्न फाइल कर सकता है. इससे रिफंड जल्दी के प्रॉसेस हो जाएगा.

2- सबकुछ एकल विंडो में देखा जा सकता है. ताकि आयकरदाता उसे पूरा कर सकें.

3- फ्री आईटीआर ऑपरेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होगा. इसमें इंटरैक्टिव सवाल भी होंगे ताकि टैक्सपेयर्स आसानी से आईटीआर फॉर्म भरकर जमा कर सकें. इसमें, सूचनाएं पहले से ही भरी गई होंगी. इससे टैक्सपेयर्स को डेटा एंट्री नहीं करनी होगी.

4- टैक्सपेयर्स की मदद के लिए इसमें एक नया कॉलसेंटर होगा. इसमें सवालों के जवाब जल्दी से मिल जाएंगे. इसमें ट्यूटोरियल के साथ-साथ वीडियो और चैटबॉट भी होगा. इसमें लाइव एजेंट भी होंगे.

5- सभी फंक्शन डेस्कटॉप पर मिल जाएंगे. ये सब मोबाइल ऐप पर भी मिलेंगे. जो कहीं भी आसानी से किसी भी नेटवर्क पर एक्सेस किए जा सकते हैं.

6- नए पोर्टल पर नया टेक्स पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. इसमें कई तरह के पेमेंट ऑप्शन भी मिलेंगे. इसमें नेटबैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आरटीजीएस/एनईएफटी और सभी बैंकों से लेन-देन की सुविधाएं शामिल रहेंगी.