Hindi Business Hindi

Income Tax Regime: नई बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था में कौन सी है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद, जानें- कैसे तय करें?

Income Tax Regime: नई बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था में कौन सी है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद, जानें- कैसे तय करें?

New Income Tax Regime Vs Old Income Tax Regime: 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर व्यवस्था में कई बदलाव करने का प्रस्ताव किया है. आयकर के स्लैब को घटाकर सात से पांच करने का प्रस्ताव किया है.

Which is more 'attractive' for you in the new vs old income tax regime, know - how to decide?

New Income Tax Regime Vs Old Income Tax Regime: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए करदाताओं के लिए कई बदलावों की घोषणा की. वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी कराधान उद्देश्यों के लिए नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट बनाने का प्रस्ताव दिया. हालांकि, यदि करदाता पुराने को जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें इसका विकल्प चुनना होगा.

नई आयकर व्यवस्था जिसे 2020 में पेश किया गया था, उसके कुछ ही ग्राहक हैं. जब दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो करदाता दुविधा में पड़ जाते हैं.

मध्यम वर्ग को कुछ राहत देने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगाने की घोषणा करके स्लैब में बदलाव किया.

सीतारमण ने कहा, “नई व्यवस्था के तहत निवासी व्यक्ति के लिए छूट बढ़ाने का प्रस्ताव है. ताकि अगर उनकी कुल आय 7 लाख रुपये तक है तो वे कर का भुगतान न करना पड़े.”

उन्होंने आगे कहा कि नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के तहत स्लैब की संख्या सात से घटाकर पांच कर दी जाएगी.

कुछ निवेशों और खर्चों पर छूट के साथ आने वाली पुरानी कर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए आकर्षक बनी रहेगी जो मकान का किराया चुकाते हैं या जो होम लोन चुकता कर रहे हैं.

नई बनाम पुरानी आयकर व्यवस्था में किसे चुनना चाहिए?

जानकारों के मुताबिक, जो व्यक्ति पिछले 10-15 वर्षों से नौकरी में हैं, उन्हें पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहिए क्योंकि एचआरए छूट, मानक कटौती, व्यावसायिक कर, धारा 80सी, धारा 80सीसीडी (1बी) और धारा 80डी की छूट मिलती है. यदि वे नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं तो वे इन कटौतियों से वंचित रह जाएंगे.

एक्सपर्ट्स ने आगे बताया कि जो लोग अपने करियर के शुरुआती चरण में हैं, वे नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद साबित होगा.

एचआरए कटौतियों के अलावा, व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था के तहत अपने होम लोन पर ब्याज पर भी कटौती का दावा कर सकते हैं.

सरल शब्दों में, इस सीमा को सात लाख रुपये तक बढ़ाने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख रुपये से कम है, उसे छूट का दावा करने के लिए कुछ भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और निवेश की मात्रा के बावजूद पूरी आय कर-मुक्त होगी. इसका परिणाम मध्यम वर्ग के आय वर्ग को अधिक उपभोग शक्ति देने में होगा क्योंकि वे छूट का लाभ लेने के लिए निवेश योजनाओं के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना आय की पूरी राशि खर्च कर सकते हैं.

नई आयकर व्यवस्था पर देय आय कर

सकल आय- 7 लाख रुपये.

कर देय- शून्य

सकल आय- 10 लाख

देय कर – 54,600

सकल आय- 20 लाख

देय कर – 2,96,400 रुपये

सकल आय- 35 लाख

देय कर – 7,64,000 रुपये

सकल आय- 55 लाख

देय कर – 15,27,240 रुपये

पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था में देय टैक्स

सकल आय- 7 लाख

देय कर – 22,901 रुपये

सकल आय- 10 लाख

देय कर – 31,221 रुपये

सकल आय- 20 लाख

देय कर – 2,88,371 रुपये

सकल आय- 35 लाख

देय कर – 7,26,211 रुपये

सकल आय- 55 लाख

देय कर – 15,69,316 रुपये