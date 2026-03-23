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आपके घर-रिटायरमेंट फंड पर लगेगा टैक्स, ऑफिस में खाना और कार का इस्तेमाल भी पड़ेगा महंगा... 1 अप्रैल से होने जा रहे ये 10 बदलाव
न्यू इनकम-टैक्स रूल्स 2025 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.इसका मतलब है कि ये नियम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की कमाई और असेसमेंट ईयर 2027-28 के टैक्स रिटर्न पर लागू होंगे.
देश में 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है. नए कानून में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, ITR डेडलाइन में बदलाव, F&O पर STT बढ़ोतरी और TCS दरों में बदलाव शामिल हैं.इससे मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे. नया सिस्टम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा. इसमें सबसे बड़ा बदलाव ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा. इससे आम टैक्सपेयर को ITR फाइल करने में कम कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा.
नए कानून का असर आपके घर से लेकर रिटायरमेंट फंड तक, ऑफिस में खाना खाने से लेकर ऑफिस की कार का इस्तेमाल करने पर पड़ेगा. आइए जानते हैं नए कानून के लागू होने से 10 कौन-कौन से बदलाव होंगे? इनका आपकी जेब पर क्या असर होगा? टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
1.रिटायरमेंट फंड में सालाना 7.5 लाख से ज्यादा के कॉन्ट्रिब्यूशन पर लगेगा टैक्स
अगर आपकी कंपनी आपके रिटायरमेंट फंड जैसे PF, NPS और सुपरएन्युएशन फंड में सालभर में 7.5 लाख से ज्यादा जमा करती है, तो 1 अप्रैल से उस पर टैक्स लगेगा. ये लिमिट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन पर लागू होती है. लिमिट क्रॉस होने पर अतिरिक्त रकम को परक्विजिट (अनुलाभ) माना जाएगा, जिस पर टैक्स लगेगा.
2. कंपनी की तरफ से मिलने वाले घर की फिक्स होगी वैल्यू
कई कंपनियां अपने स्टाफ को रहने के लिए एकोमोडेशन यानी घर देती हैं. अब 1 अप्रैल से इसकी भी वैल्यू फिक्स रहेगी. 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में अगर कंपनी ने घर दिया है, तो स्टाफ की सैलरी का 10% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा. 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में एकोमोडेशन मिलने पर स्टाफ की सैलरी का 7.5% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू होगा. इसके अलावा दूसरे शहर में अगर घर दिया जाता है, तो स्टाफ की सैलरी का 5% हिस्सा टैक्सेबल होगा. अगर एम्प्लॉयी घर के किराये का एक हिस्सा खुद चुकाता है, तो उसे टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर दिया जाएगा. दूसरी ओर, अगर कंपनी खुद घर किराए पर लेकर एम्प्लॉयी को देती है, तो नियम अलग होगा. इस मामले में कंपनी की ओर से चुकाया गया वास्तविक किराया या कर्मचारी की सैलरी का 10% इनमें से जो भी कम हो उसे टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा.
3.अब महंगा लगेगा ऑफिस की कार का इस्तेमाल
अब ऑफिस की गाड़ी पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करने पर फिक्स मंथली टैक्स वैल्यू तय की गई है. अगर 1.6 लीटर इंजन तक की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो 5000 रुपये महीना लगेगा. 1.6 लीटर से बड़े इंजन वाली गाड़ी का इस्तेमाल करने पर 7000 महीना लगेगा. अगर आप ड्राइवर की सुविधा लेते हैं, तो 3000 महीना अतिरिक्त टैक्स बनेगा.इन फिक्स वैल्यू को सैलरी इनकम के साथ जोड़कर टैक्स निकाला जाएगा.
4. ऑफिस में 200 रुपये से ज्यादा खाना खाया तो टैक्स
वैसे तो वर्किंग ऑवर्स के दौरान मिलने वाले खाने या नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन, इनकी वैल्यू 200 रुपये प्रति मील होनी जरूरी है. लिमिट क्रॉस होने पर टैक्स लगेगा.इसमें ऑफिस कैंटीन, मील कूपन और कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम शामिल हैं.
5. दीवाली पर मिले गिफ्ट्स की लिमिट फिक्स
कंपनियों से मिलने वाले दिवाली गिफ्ट, वाउचर या टोकन की वैल्यू लिमिट भी तय हो गई है. अब सालभर में मिलने वाले ऐसे कुल 15,000 रुपये की वैल्यू वाले गिफ्ट ही टैक्स-फ्री होंगे. अगर वैल्यू 15,000 रुपये से ज्यादा हुई, तो पूरी राशि पर टैक्स देना होगा.
7. कंपनी से लिया लोन तो भरना होगा टैक्स
अगर कंपनी बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन देती है, तो उस फायदे पर टैक्स लगेगा. टैक्स का कैलकुलेशन SBI की ब्याज दर के आधार पर होगा. हालांकि, 2 लाख तक के लोन या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लिए गए लोन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
8.टैक्स-फ्री इनकम से जुड़े खर्चों पर नियम
अगर आप ऐसी कमाई करते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, तो उससे जुड़े खर्चों को क्लेम करने के लिए भी नया नियम लागू होने जा रहा है. इसमें एवरेज सालाना वैल्यू का 1% हिस्सा खर्च के रूप में माना जाएगा. ध्यान रहे कि रकम क्लेम किए गए कुल खर्च से ज्यादा नहीं हो सकती.
9. विदेशी डिजिटल बिजनेस की लिमिट तय
डिजिटल बिजनेस करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए ‘सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस’ की लिमिट तय की गई है. अगर किसी कंपनी का भारत में रेवेन्यू 2 करोड़ से ज्यादा है या उसके 3 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स हैं, तो उसे भारत में टैक्स देना होगा.
10. विदेश में रुपये भेजने पर कम लगेगा टैक्स
अगर आप विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे भेजते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 से कम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) लगेगा. सरकार ने बजट 2026 में इसे 5% से घटाकर 2% करने का फैसला किया है. विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5% और 20% के TCS रेट को घटाकर 2% किया गया है.
क्या करें टैक्सपेयर्स?
नए कानून में डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम के खिलाफ ब्याज खर्च की कटौती को भी खत्म करने का प्रस्ताव है. पहले टैक्सपेयर्स ऐसी इनकम के खिलाफ 20% तक ब्याज खर्च की कटौती का दावा कर सकते थे, लेकिन नए नियमों के तहत इस तरह की कटौती पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी. इसलिए नए नियम लागू होने से पहले अपने एम्प्लॉयर के साथ सैलरी कंपोनेंट्स को रिव्यू करें, ताकि टैक्स लायबिलिटी को मैनेज किया जा सके.
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