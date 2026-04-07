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New Income Tax Rules Meal Voucher Coupon Exemption All Detail

क्या आप भी करते हैं ऑफिस के मील वाउचर्स का इस्तेमाल? बदल गए इससे जुड़े टैक्स के नियम

सैलरीड क्लास के लिए 1 अप्रैल 2026 से काफी कुछ बदल चुका है. नया फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 शुरू होने के साथ-साथ नया इनकम टैक्स रूल भी लागू हो चुका है. इसका सीधा असर आपकी इन हैंड सैलरी, HRA से लेकर ऑफिस में खाना खाने पर पड़ रहा है.

मील कार्ड कोई 'डिडक्शन' या 'एग्जेंप्शन' (Exemption) नहीं है. ये एक 'सुविधा' (Perquisite) है.

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अपने दिन का एक लंबा समय ऑफिस में गुजारना पड़ता है. वैसे कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयी को सैलरी के साथ-साथ कुछ एड-ऑन बेनिफिट दिए जाते हैं. इसमें फ्री मील या मील वाउचर्स शामिल है. इनका इस्तेमाल करके एम्प्लॉयी ऑफिस के कैफेटेरिया या आउट साइड फूड ऑर्डर करते हैं. इससे उन्हें काफी डिस्काउंट मिल जाता है. टैक्स में छूट भी मिलती है, लेकिन अब नए इनकम टैक्स सिस्टम में सरकार ने मील वाउचर्स को लेकर टैक्स का नियम बदल दिया है.

अगर आप सैलरीड क्लास से हैं, तो आपने सोडेक्सो (Sodexo), प्लक्सी (Pluxee) या जैगल (Zaggle) जैसे मील कार्ड या वाउचर का नाम जरूर सुना होगा. कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को खाने-पीने के लिए ये कार्ड देती हैं. इन कार्ड्स में मिलने वाला पैसा आपकी सैलरी का हिस्सा तो होता है, लेकिन इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. इन्हें Perquisite या एडिशनल सर्विस माना जाता है.

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क्या हुआ बदलाव?

1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ‘इनकम टैक्स रूल्स 2026’ के तहत कंपनी की ओर से दिए जाने वाले मील कूपॉन या वाउचर्स पर टैक्स-फ्री लिमिट को 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है. यह बदलाव महंगाई को देखते हुए एक राहत भरा कदम है.

इस नियम का आपके लिए मतलब?

इसे आप आसान तरीके से समझ सकते हैं. मान लीजिए. मिस्टर A एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है. उसे महीने में 22 दिन काम करना होता है. कंपनी की तरफ से मील कार्ड दिया गया है. अगर मिस्टर A को दिन में दो बार के खाने के वाउचर मिलते हैं, तो वह एक बड़ी रकम पर टैक्स बचा सकता है. यह छूट वर्किंग ऑवर्स के दौरान ऑफिस कैंपस में दिए जाने वाले खाने या नॉन-ट्रांसफरबल वाउचर्स (जो केवल खाने-पीने की जगहों पर चलते हों) पर लागू होती है.

किस रिजीम में क्लेम करने पर मिलेगा ज्यादा बेनिफिट?

इसे लेकर काफी लोगों में कन्फ्यूजन होता है. टैक्स पेयर्स का सवाल होता है कि न्यू टैक्स रिजीम में तो सेक्शन 80C के तहत आने वाले इन्वेस्टमेंट पर छूट नहीं मिलती, तो मील कार्ड पर कैसे मिलेगी? असल में मील कार्ड कोई ‘डिडक्शन’ या ‘एग्जेंप्शन’ (Exemption) नहीं है. ये एक ‘सुविधा’ (Perquisite) है. नियम यह कहता है कि अगर कंपनी आपको खाना खिलाती है या उसके वाउचर देती है, तो उसे आपकी कमाई नहीं माना जाएगा. बस इसकी लिमिट 200) के अंदर होनी चाहिए.

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चूंकि यह आपकी ‘टोटल इनकम’ में जुड़ता ही नहीं है, इसलिए न्यू टैक्स रिजीम की पाबंदियां इस पर लागू नहीं होतीं. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब चाहे ओल्ड रिजीम में हो या न्यू रिजीम में… आप 200 प्रति मील तक के वाउचर्स पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.

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मील वाउचर्स का बेनिफिट लेने के लिए ध्यान रखें ये बातें

मील वाउचर्स सिर्फ खाने-पीने के आउटलेट्स पर इस्तेमाल होने चाहिए.

इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

इन वाउचर का इस्तेमाल शराब या नशीली चीजों के लिए नहीं किया जा सकता.

ये वाउचर सिर्फ ‘ईटिंग जॉइंट्स’ पर इस्तेमाल होने चाहिए.

हालांकि, कई ग्रोसरी स्टोर्स इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नियम इसे खाने के लिए ही बताते हैं.

मील की वैल्यू लिमिट से ज्यादा हुई तो?

अगर एक मील की वैल्यू ₹200 से ज्यादा है, तो ऊपर की राशि आपकी सैलरी में ‘परक्विजिट’ के तौर पर जुड़ेगी. इसपर आपको टैक्स देना होगा.

अगर कंपनी मिल अलाउंस दे तो?

अगर कंपनी मील वाउचर के बजाय आपकी सैलरी में ‘मील अलाउंस’ के नाम पर कैश देती है, तो वह पूरी तरह से टैक्सेबल होगा. फायदा सिर्फ वाउचर या डिजिटल कार्ड (Sodexo) पर ही मिलता है.

आपको क्या करना चाहिए?

अगर आपकी कंपनी मील कार्ड की सुविधा देती है, तो तुरंत आपको HR डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए और अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में इसे शामिल करवाना चाहिए. 200 रुपये प्रति मील की यह नई लिमिट आपकी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकती है.

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