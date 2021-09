New Labor Code: 1 अक्टूबर यानि अगले महीने से क्या केंद्र सरकार श्रम संहिता के नियमों (New Labor Code) को लागू करेगी? इस पर अभी बड़ा सवालिया निशान है. अगर ये नियम लागू होते हैं तो आपके ऑफिस के काम के घंटे 12 घंटे होंगे. वहीं आपकी सैलरी में कमी हो सकती है जबकि पीएफ का पैसा बढ़ सकता है. हालांकि, श्रम मंत्रालय 1 अक्टूबर से इन नए नियमों को लागू नहीं कर पाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दो कारण हैं. पहला, राज्यों की कोई तैयारी नहीं है और दूसरा उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं.Also Read - New Wage Code Update: 30 मिनट से ज्यादा काम करेंगे तो मिलेगा ओवरटाइम, 1 अक्टूबर से बदलेंगे नियम

नया श्रम कानून के लागू होने से कर्मचारियों के हाथ में वेतन कम हो जाएगा और कंपनियों को ज्यादा पीएफ देनदारी का बोझ उठाना पड़ेगा. नए ड्राफ्ट नियम के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या उससे अधिक होना चाहिए. इससे अधिकांश कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा. बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए काटी जाने वाली रकम में इजाफा होगा क्योंकि इसमें जो पैसा मिलता है वह बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है. अगर ऐसा होता है तो आपके घर आने वाली सैलरी कम हो जाएगी, रिटायरमेंट पर मिलने वाला पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा. Also Read - New wage code update: कर्मचारियों के काम के घंटे में होगी बढ़ोतरी, एक हफ्ते में मिलेंगी 3 छुट्टियां, जानें- कब लागू होंगे नये नियम?

12 घंटे की नौकरी की पेशकश

नए श्रम कानून में अधिकतम काम के घंटे बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है. हालांकि, ऐसा होगा. श्रमिक संघ 12 घंटे की नौकरी का विरोध कर रहे हैं. संहिता के मसौदे के नियमों में 30 मिनट की गिनती कर 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त काम को ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है. वर्तमान नियम के तहत, 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम के योग्य नहीं माना जाता है. मसौदा नियमों में किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने से मना किया गया है. कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधे घंटे का आराम देना होगा.

संसद में हो चुका है पारित

इन चारों संहिताओं को संसद ने पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना आवश्यक है. उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू होंगे. ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे, लेकिन राज्यों की तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया.