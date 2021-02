New Labour Code: आने वाला वक्त कर्मचारियों के लिए और खुशियां लेकर आ सकता है. देश में नया लेबर कोड आने वाला है, जिसके तहत कर्मचारियों को सप्ताह में तीन दिनों का ऑफ मिल सकता है. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) चार नए लेबर कोड को लागू करने के लिए उनसे संबंधित नियमों को इस सप्ताह अंतिम रूप दे सकता है. Also Read - इन सरकारी कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार देगी बड़ा तोहफा

इन लेबर कोड्स के लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरा का नया दौर शुरू हो जाएगा. मसौदे को अंतिम रूप मिलने के बाद कर्मचारियों को एक सप्ताह में चार दिन काम करने और उसके साथ तीन दिनों की छुट्टी का विकल्प मिलेगा. Also Read - EPF में जमा पैसे को लेकर जरूरी सूचना, श्रम विभाग ने जारी किया है नोटिफिकेशन

इसके साथ ही, श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण एवं कल्याण के लिए एक नया पोर्टल तैयार कर रहा है. Also Read - मातृत्व अवकाश तो 12 से बढ़कर 26 हफ्ते हुआ, लेकिन नौकरी के मौके हुए कम

अधिकारियों के मुताबिक, यह पोर्टल जून तक तैयार होने की संभावना जताई जा रही है. इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उनके लिए अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं. इनमें ठेके या मुक्तरूप से काम करने वाले श्रमिकों और ‘प्लेटफार्म’ श्रमिकों जैसे कर्मियों का पंजीकरण किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए भाषण के दौरान इस प्रकार के वेब-पोर्टल की स्थापना का उल्लेख किया था.

1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए लेबर कोड

श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि नए नियम बनाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस काम को आने वाले सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा. इस संबंध में सभी संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श किया गया है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय जल्द ही इस स्थिति में होगा कि चारों नए कोड्स को लागू किया जा सके. इनमें वेतन/मजदूरी कोड, औद्योगिक संबंधों पर कोड, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं (ओएसएच) पर कोड और सामाजिक सुरक्षा कोड शामिल हैं. श्रम मंत्रालय ने चारों कोड्स को अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई है.

जानें- नए लेबर कोड में क्या है खास

अगर कर्मचारी किसी दिन 8 घंटे से ज्यादा या फिर सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो फिर उसे ओवरटाइम का मेहनताना सामान्य सैलरी से दोगुना मिलेगा.

नए लेबर कोड के ड्राफ्ट में कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स को दिन में 12 घंटे तक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे पहले यह अवधि 9 घंटे की थी और इसमें एक घंटे का रेस्ट भी शामिल था.

ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के नाम से तैयार कोड में सरकार ने कंपनियों को एक दिन में 12 घंटे तक वर्किंग आवर्स रखने की छूट देने की बात कही है.

ओवरटाइम के कैलकुलेशन को लेकर भी नियम तय किया गया है. अगर कोई कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक काम करता है तो फिर उसे पूरे 30 मिनट के तौर पर काउंट किया जाएगा.

पुराने 44 तरह के कोड्स को 4 में ही निपटाया

श्रम मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए कुल 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार कोड्स में निपटा दिया है. उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में है. अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय इन कानूनों को एक ही साथ लागू करना चाहता है.

चंद्रा ने बताया कि पोर्टल तैयार करने का काम चालू है और यह जून तक शुरू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर अल्पकालिक ठेकों या काम के आधार पर सेवाएं देने वाले कर्मियों, निर्माण क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों और दूसरे राज्यों से मजदूरी के लिए आने वाले श्रमिकों से संबंधित सूचनाएं जुटायी जाएंगी. इस पर ऐसे मजदूरों के पंजीकरण की सुविधा होगी. उन्हें एक साल के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत मुफ्त बीमा संरक्षण दिया जाएगा.

चंद्रा ने यह भी बताया कि श्रम ब्यूरो ने चार नए सर्वे कराएगा जो दूसरे राज्यों से आने वोले मजदूरों , घरेलू श्रमिकों , पेशेवरों तथा परिवहन क्ष्रेत्र द्वारा सृजित रोजगार से संबंधित होंगे. ब्यूरो प्रतिष्ठानों पर आधारित एक अखिल भारतीय रोजगार सर्वेक्षण (AIEES) शुरू कराएगा.