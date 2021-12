New Labour Code: नए साल 2022 में नए श्रम कानून (New Wage Code) लागू हो सकते हैं. नया वेज कोड (New Wage Code) लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और उनके काम के घंटे भी बदल जाएंगे. नये वेज कोड (New labour Code) के मुताबिक, हफ्ते में केवल चार दिन ही काम करना होगा और तीन दिन की छुट्टी मिलेगी. लेकिन, नये कोड (New Labour Code) के मुताबिक, 8 घंटे काम के बजाय हर रोज 12 घंटे काम करने होंगे. हालांकि, श्रम मंत्रालय ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हर हफ्ते 48 घंटे काम करने का नियम लागू रहेगा.Also Read - EPFO News: नौकरी छूटने पर भी मिलेगा पीएफ और पेंशन का लाभ, ईपीएफओ करने जा रहा है ये बदलाव

लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर के मुताबिक, नये वेज कोड में पहले का नियम भी लागू रहेगा. नया वेज कोड लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि पहले का नियम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. यह सुविधा के मुताबिक जारी रहेगा. जो आठ घंटे काम करना चाहते हैं, उनके लिए हफ्त में एक दिन का ही अवकाश मिलेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया, कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है. बता दें, नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे ऑफिस में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों समेत मिलों और फैक्ट्रियों में काम कर वाले मजदूर तक प्रभावित होंगे.

मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार लेबर कोड्स को अगले वित्त वर्ष तक लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. केंद्र सरकार ने इन कोड्स के के तहत नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है. इसके लिए अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं, क्योंकि लेबर समवर्ती सूची का विषय है. अधिकारी ने कहा कि चार लेबर कोड्स के अगले वित्त वर्ष तक लागू होने की संभावना है.

उन्होंने आगे बताया कि बड़ी संख्या में राज्यों ने इनके मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है. केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन लेबर के समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से केंद्र सरकार इसको राज्यों के साथ लागू करना चाहती है.

बता दें, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर लेबर कोड के मसौदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं. इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर लेबर कोड्स के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है. इंडस्ट्रिय रिलेशंस कोड्स के मसौदा नियमों को 20 राज्यों ने और सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों को 18 राज्यों ने तैयार कर लिया है.

बढ़ेगा पीएफ, घटेगी टेक-होम सैलरी

जानकारों का मानना है कि नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन और प्राविडेंट फंड की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा. इससे एक तरफ कर्मचारियों के पीएफ खाते में हर महीने योगदान बढ़ जाएगा लेकिन टेक होम सैलरी घट जाएगी. नये वेज कोड में भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन हो जाएगा.

पीएफ की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है. अगर किसी कर्मचारी का वेतन 50 हजार रुपये प्रति माह है, तो उसका मूल वेतन 25 हजार रुपये हो जाएगा और बाकी के 25 हजार रुपये में भत्ते शामिल होंगे. मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारी की ओर से पीएफ ज्यादा कटेगा और कंपनी का अंशदान भी बढ़ेगा.