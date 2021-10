LPG New Connection: LPG का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए यह खबर काफी फायदे की है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Indian oil Corporation Limited) की गैस कंपनी इंडेन (Indane) अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आई है. इंडेन (Indane) के मुताबिक, जिस ग्राहक के पास आधार कार्ड (Aaadhaar Card) है वो उसे दिखाकर तुरंत एलीपीजी गैस कनेक्शन (LPG connection) ले सकता है. इसमें खास बात यह है कि आपको गैस कनेक्शन लेने के लिए केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) की ही जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा कोई भी डिटेल या अलग से किसी डॉक्यूमेंट को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है.Also Read - Aadhaar Update: अब घर बैठे कर सकते हैं आधार में ये अहम बदलाव, लाइन में लगने से भी छुटकारा; UIDAI ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी....

दरअसल, नये शहर में एलपीजी गैस कनेक्शन (LPG Connection) लेने वाले ऐसे कई ग्राहक हैं, जिनके लिए ये सुविधा बड़े काम की है, क्योंकि कई गैस कंपनियां कई तरह के कागजात मांगती हैं. इसमें एड्रेस प्रूफ देना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, कई शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं रहता है, तो उन्हें एलपीजी कनेक्शन लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन इसका समाधान इंडेन (Indane) ने निकाल दिया है.

इंडेन (Indane) ने ट्वीट कर दी जानकारी

इंडेन ने अपनी इस नई और खास सुविधा की जानकारी देते हुए कहा, ‘कोई भी व्यक्ति आधार दिखाकर नया LPG connection ले सकता है. उसे शुरू में गैर-सब्सिडी वाला कनेक्शन दिया जाएगा. ग्राहक बाद में एड्रेस प्रूफ जमा कर सकता है. यह प्रूफ जमा करते ही सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ भी दिया जाने लगेगा. यानी जो कनेक्शन आधार और एड्रेस प्रूफ के साथ लिया जाएगा, वह सरकारी सब्सिडी के लाभ के दायरे में आएगा. अगर कोई ग्राहक चाहता है कि जल्द कनेक्शन मिल जाए और उसके पास एड्रेस प्रूफ न हो तो वह आधार नंबर के जरिये इस सुविधा का तुरंत हकदार होगा.’

Need a new #Indane connection right now? Just show your #AadhaarCard and get an #LPG connection instantly!

What’s more… you can even convert it to a subsidised connection once you provide the address proof! pic.twitter.com/Hsgo9xQ5ny

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) October 18, 2021